Mislila da ima migrenu, liječnici su tvrdili da je mamurna: 'Dijagnoza me potpuno šokirala'

Bila je mlada, zdrava i prethodne večeri nije popila ni kap alkohola. Ipak, kada je Nia Tyler (20) došla liječniku zbog nepodnošljive glavobolje, povraćanja, zamagljenog vida i problema s ravnotežom, liječnik joj je, prema njezinim riječima, rekao da se radi o mamurluku i propisao joj lijekove protiv bolova. No dijagnoza je bila znatno ozbiljnija. Nia je, naime, imala moždani udar.

''Bol je bila toliko jaka da sam imala osjećaj kao da mi se tijelo gasi. Morala sam vjerovati liječnicima i uzeti lijekove koje su mi propisali. Imala sam osjećaj da su me se samo riješili, ali što sam drugo mogla učiniti?“, prisjeća se danas 27-godišnja pjevačica iz Cardiffa.

Probudila se s užasnom glavoboljom

Problemi su počeli u rujnu 2019. Jednog jutra Nia se probudila s užasnom migrenom. Iako je prethodnu večer samo gledala televiziju s cimerima i nije popila ni kap alkohola. Bol nije popuštala, nije mogla jesti, povraćala je i jedva je ustajala iz kreveta.

''Znala sam da nije riječ o mamurluku. Alkohol sam posljednji put pila u srijedu, a ovo se dogodilo u nedjelju'', kaže ona. No ni nakon nekoliko dana nije dobila ispravnu dijagnozu. Liječnici su joj zatim rekli da ima upalu uha.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Preokret je uslijedio tek nakon što je oftamolog otkrio oticanje vidnog živca i uputio je na dodatne pretrage.

Snimka pokazala moždani udar

Snimka mozga pokazala je krvni ugrušak – Nia je doživjela moždani udar. ''Kad su mi rekli da je to bio moždani udar, bila sam potpuno šokirana“, priznaje. Dva je tjedna provela u bolnici gdje je primala terapiju za razrjeđivanje krvi.

Time njezina borba nije završila. Zbog dugotrajnog oporavka morala je prekinuti posljednju godinu studija, a poteškoće su joj predstavljale čak i sasvim obične stvari poput pripreme šalice čaja. Dok su njezini vršnjaci studirali, radili i izlazili, ona je imala osjećaj da je zaostala za svima. ''Moždani udar mi je ukrao dvadesete“, kaže sa žaljenjem.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas je Nia znatno bolje. Uspjela je završiti fakultet, radi kao profesionalna pjevačica i stigla je do polufinala natjecanja The Voice Wales. Posljedice ipak nisu potpuno nestale – i dalje pati od migrena, moždane magle i problema s ravnotežom.

Svojom pričom želi upozoriti prije svega mlade ljude da ne podcjenjuju svoje zdravstvene tegobe. Ozbiljni zdravstveni problemi ne pogađaju samo starije osobe. ''Moždani udar može pogoditi bilo koga i bilo kada. Ako osjećate da nešto nije u redu, potražite liječničku pomoć i zauzmite se za sebe“, poručuje.

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