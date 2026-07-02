Mislili su da je pijan, a doživio je moždani udar i nakon kome zaboravio vlastitog sina

Otac troje djece Mike Jewell (42) iz engleskog Barnstaplea srušio se nakon nekoliko pića s prijateljima, no pravi uzrok nije bio alkohol. Probudio se iz kome bez sjećanja na svog novorođenog sina i s prognozom liječnika da možda više nikada neće hodati. Njegova priča o oporavku svjedoči o nevjerojatnoj snazi ljudskog duha.

Kobno poslijepodne uz jabukovaču

Mike je u rujnu 2025. godine bio s prijateljima te su radili domaću jabukovaču. Nakon nekoliko pića, počeo je padati, a prijatelji su, ne sluteći ozbiljnost situacije, pretpostavili da je za sve kriv alkohol te su ga polegli da se odmori. Sljedećeg jutra vratio se kući svojoj obitelji i prespavao gotovo cijeli dan.

"Nisam puno popio. Nije da sam bio mamuran, jednostavno sam bio iscrpljen i osjećao sam se čudno", ispričao je Mike. Kada se konačno probudio, žalio se na "užasnu glavobolju". Njegova supruga Ellie (38) odmah je primijetila da mu je govor nerazgovijetan i da priča besmislice.

Prepoznavši moguće simptome, Ellie je nazvala lokalnu jedinicu za moždani udar i odvezla ga, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Liječnici su otkrili da je doživio hemoragijski moždani udar, uzrokovan krvarenjem u mozgu. Vjeruje se da se udar dogodio upravo u trenutku kada je počeo padati, dva dana ranije.

Gubitak pamćenja nakon kome nije rijetkost

Stanje u kojem se Mike našao, nažalost, nije jedinstven slučaj. Koma je stanje duboke nesvijesti, a buđenje je često postupan proces. Pacijenti se mogu suočiti s nizom poteškoća, uključujući i gubitak pamćenja, poznat kao amnezija. Retrogradna amnezija, od koje je patio i Mike, odnosi se na nemogućnost prisjećanja događaja koji su se dogodili prije ozljede.

Oporavak pamćenja je individualan i ovisi o težini i lokaciji oštećenja mozga. Dok se nekima sjećanja vrate, drugi se suočavaju s trajnim posljedicama. Nakon tjedan dana promatranja, Mikeovo stanje se pogoršalo. Dodatni pregledi otkrili su da se krvarenje povećalo, zbog čega je hitno podvrgnut operaciji mozga kako bi se smanjio pritisak. Liječnici su ga potom stavili u induciranu komu na dva tjedna, piše Mirror.

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"Moja obitelj je bila prestravljena. Ja se sjećam samo svojih snova iz kome, i to je sve", rekao je Mike. "Bili su jako čudni. U jednom sam snu u bolnici ugrađivao prozore s komičarem Romeshom Ranganathanom, a dok sam se budio iz kome, radio sam u tvornici keksa."

Šokantan trenutak buđenja

Kada se probudio, doživio je najveći šok. Supruga Ellie donijela mu je njihovog novorođenog sina Morgana, starog tek nekoliko tjedana. "Kad sam se probudio iz kome, Ellie je rekla: 'Evo tvog sina, tvoj je', a ja sam samo upitao: 'Što?'. Uopće se nisam sjećao ni njega ni njegova rođenja. Bilo je tako čudno. Potpuno je nestao iz mog uma. Sada ga obožavam, divan je, ali isprva jednostavno nisam znao što se događa", priznao je.

Uz gubitak pamćenja, liječnici su mu rekli da postoji mogućnost da više nikada neće hodati. Lijeva ruka i noga bile su mu vrlo slabe i jedva je mogao sastaviti nekoliko riječi. "Bio sam slab posvuda. Nisam mogao stajati, iako sam stalno pokušavao i završavao licem na podu. Bilo je tako frustrirajuće", prisjetio se.

Nevjerojatna snaga volje

Liječnici su mu prognozirali da će u bolnici ostati do Božića i dali su mu popis zadataka koje mora savladati prije otpusta. Taj popis postao je njegova motivacija. Svu energiju usmjerio je u rehabilitaciju. Ciljevi su uključivali crtanje križić-kružića, hodanje od odjela do recepcije i natrag te pripremu šalice čaja. Morao je ponovno naučiti kako otključati mobitel i koristiti zaslon osjetljiv na dodir.

"Tri sata sam proveo samo pokušavajući spojiti prste. Bilo je ludo, ali jednom kad sam to naučio, mogao sam se sjetiti kako to učiniti. Morao sam sve učiti ispočetka", objasnio je. U samo tjedan dana, Mike je ispunio svaki zadatak s popisa. Ubrzo je prebačen u lokalnu bolnicu, a nekoliko dana kasnije vratio se kući, gdje je nastavio s terapijom. Jedan od posljednjih zadataka bio je skuhati obrok svojoj terapeutkinji. "Napravio sam pastirsku pitu sa svim prilozima, to je jedan od mojih specijaliteta."

S obzirom na to da je Mike samozaposlen, a Ellie je bila na rodiljnom dopustu, financije su predstavljale veliku brigu. To se ipak riješilo zahvaljujući donacijama dobrih ljudi. Već u siječnju počeo je raditi manje poslove, a do veljače se vratio postavljanju kuhinja puno radno vrijeme.

"Ponekad mi se sve čini nestvarno. Povremeno izgovorim krivu riječ, i to me vrati na sve što se dogodilo. Ali, s obzirom na stanje u kojem sam bio, mislim da sam se dobro izvukao. Više ništa ne uzimam zdravo za gotovo", zaključio je Mike. Sada je usredotočen na podizanje svijesti o moždanom udaru, ističući kako se on može dogoditi u bilo kojoj dobi.

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