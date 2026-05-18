Doživjela je moždani udar u trudnoći i krenula ispočetka: 'Suprug mi je priredio šok'

Nisha Parwez (38), majka iz Birminghama, podijelila je potresnu priču o tome kako je moždani udar u petom mjesecu trudnoće postao najteži trenutak njezina života, uništivši joj zdravlje, ali i brak samo tri mjeseca nakon rođenja kćeri.

Od zdravog života do kome u pet dana

"Otvorila sam oči. Vidjela sam jaka svjetla i čula glasove svoje obitelji", započinje Nisha svoju ispovijest za The Sun. "Kad sam pokušala progovoriti, riječi su izlazile nepovezano. Znala sam da sam u bolnici, ali nisam imala pojma što se dogodilo. Jedino što sam željela znati je li moja nerođena beba dobro."

Pet dana ranije, u petom mjesecu trudnoće, srušila se. Uzrok je bio hemoragijski moždani udar kao posljedica puknuća aneurizme u mozgu. Bila je u komi i hitno je operirana. Liječnici su joj morali ukloniti dio lubanje kako bi smanjili pritisak na mozak.

Kada joj je obitelj objasnila što se dogodilo, teško je to procesuirala. "Mislila sam da moždani udar pogađa samo starije ljude, ne zdravu 31-godišnjakinju", rekla je. Prije noćne more, njezin je život bio posve normalan. Vjenčala se 2014. godine, a četiri godine kasnije s velikim je uzbuđenjem dočekala trudnoću. U danima prije moždanog udara u siječnju 2019. imala je glavobolje, no pripisivala ih je hormonima. Kobnog jutra, nakon što joj je suprug otišao, osjetila je slabost i vrtoglavicu. Uspjela je nazvati roditelje koji su živjeli u blizini. Čim su stigli, povratila je i srušila se.

Teške posljedice i borba za svaki pokret

Bilo je pravo čudo što su i ona i beba preživjele, ali to je bio tek početak. Provela je mjesec dana u bolnici, a posljedice moždanog udara bile su teške. Desna strana tijela bila joj je teško pogođena - nije mogla hodati, jesti ni odijevati se, a izgubila je i vid u središtu desnog oka.

Dijagnosticirana joj je i afazija, jezični poremećaj uzrokovan oštećenjem mozga koji utječe na govor, razumijevanje, čitanje i pisanje. "Znala sam što želim reći, ali riječi jednostavno nisu izlazile kako treba", opisuje stanje u kojem se nalazila. Kada je započela s logopedskom terapijom, upozorili su je da se njezina sposobnost komunikacije možda nikada neće vratiti u normalu. Osjećala je kako se beba pomiće u njoj, ali spoznaja da je potpuno bespomoćna ispunjavala ju je užasom.

Nakon mjesec dana otpuštena je kući, no trebala joj je cjelodnevna njega i bila je vezana za invalidska kolica. Nije mogla skuhati niti se družiti s prijateljima. Osjećala se vrlo loše.

Rođenje kćeri i nezamisliv udarac

Dva mjeseca nakon moždanog udara, u ožujku 2019., njezina kći Imaan rođena je prijevremeno carskim rezom, što su liječnici smatrali najsigurnijom opcijom. Bila je neizmjerno zahvalna što je može držati u naručju, ali već samo mijenjanje pelena potpuno bi je iscrpilo. Nije joj mogla pjevati ni pričati. Osjećala je ljutnju, tugu i krivnju što ne može biti majka kakva je željela biti.

Kada je Imaan imala tri mjeseca, uslijedio je novi šok. Njezin brak je završio. "Znala sam da se moj suprug teško nosi sa svime što se dogodilo, ali nikada nisam očekivala da će me napustiti. Osjećala sam se potpuno otupjelo."

Bolna statistika koja potvrđuje Nishinu priču

Iako šokantna, Nishina priča nažalost nije usamljen slučaj. Istraživanja pokazuju zabrinjavajući trend: brakovi se češće raspadaju kada se žena ozbiljno razboli, nego kada je bolestan muškarac. Jedna studija objavljena u časopisu Cancer pokazala je da su žene oboljele od teških bolesti čak šest puta izloženije riziku od razvoda u usporedbi s muškarcima s istom dijagnozom. Stručnjaci navode da su razlozi često ukorijenjeni u tradicionalnim rodnim ulogama, gdje se žene češće vide kao njegovateljice, dok se muškarci teže nose s tom ulogom.

Uz to, sve je veća svijest o tome da moždani udar nije samo bolest starijih. Statistike pokazuju porast broja slučajeva kod mlađih osoba, osobito žena, a trudnoća i postporođajno razdoblje prepoznati su kao faktori koji mogu povećati rizik zbog hormonalnih promjena.

Oporavak kao jedini put naprijed

Unatoč svemu, Nisha je znala da mora pronaći snagu. "Morala sam biti najbolja majka za Imaan", kaže. Šest mjeseci nakon moždanog udara, imala je operaciju ugradnje metalne pločice kako bi zamijenila dio lubanje. Dok je njezina kći rasla, svu je energiju usmjerila u oporavak kako bi ponovno prohodala i brinula se za nju. "Dok je ona učila hodati i govoriti, i ja sam ponovno učila te iste stvari", prisjeća se.

Danas je Nisha registrirana kao slabovidna osoba, a i dalje osjeća bol, slabost u desnoj strani tijela i kronični umor. Mora pažljivo razmišljati o izgovoru nekih riječi i usporiti govor, a čitanje i pisanje i dalje joj predstavljaju izazov.

Prije tri godine krenula je na terapiju. Upoznala je druge žene sa sličnim iskustvima kroz dobrotvornu organizaciju Different Strokes, koja pruža podršku mlađim osobama koje su preživjele moždani udar. To joj je, kaže, pomoglo u iscjeljenju.

"Ljudi često razmišljaju o fizičkim posljedicama moždanog udara, ali njegov utjecaj na nečiji život, odnose i karijeru može biti ogroman", zaključuje Nisha. "Nikad nisam zamišljala da će moj brak završiti, pogotovo u najtežem trenutku mog života, ali shvatila sam da sam sama sebi i više nego dovoljna. Imaan zna kroz što sam prošla i nadam se da će je, kako bude odrastala, moje iskustvo inspirirati na isti način na koji je ona inspirirala mene."

POGLEDAJTE GALERIJU