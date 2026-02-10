Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'

DIRLJIVA ISKUSTVA /

Ove godine kampanji Dan crvenih haljina pridružile su se Đurđa Stilin, Višnja Bebek, Tatjana Orečić, Petra Topol, Ivana Pemper i Kristina Korpar, žene koje su preživjele moždani udar ili su ga uspjele spriječiti. U filmu kojeg su snimili Marko Stanić i Denis Lepur o njihovim iskustvima, one su pojavljuju u kao siluete te se čuju samo njihovi glasovi koji su pretočeni u jednu dirljivu priču o nadi, strahu, bolesti, bespomoćnosti, bezuvjetne ljubavi, hrabrosti te borbi za život i zdravlje.

Moždani udar je ozbiljna akutna cerebrovaskularna bolest i hitno medicinsko stanje. Da on ne bira godine te da se ne pojavljuje isključivo kod starije populacije posvjedočile su ove hrabre žene.

"Imam 31 godinu, a moždani udar sam doživjela s 30. Proslavila sam 31. rođendan na intenzivnoj na Rebru", rekla je jedna od njih.

"Imam 36 godina i moždani udar sam imala prije devet mjeseci kad sam imala 35 godina", otkrila je druga.

"Imam 46 godina, aneurizma mi je pukla točno prije tri mjeseca", kazala je treća.

Moždani udar ostavlja strahove iza sebe

Moždani udar ne pogađa isključivo osobe s kardiovaskularnim bolestima, već i one zdrave koje žive sportski, a ponekad se pojavljuje bez ikakvog upozorenja.

"Bila sam rekreativna sportašica, uživala sam u trčanju, redovitim odlascima u teretanu, treningu, utrkama. To je bilo sasvim jedno obično nedjeljno jutro. Suprug i ja smo išli na utrku i negdje već pri samom početku nje, možda nakon prvog kilometra, osjetila sam da se nešto neobično dogodilo. Opisala bih to kao nekakvo preskakanje u vratu", ispričala je jedna od sugovornica.

"Spremala sam se na spavanje, ustala sam se i u jednom trenu 'ošinulo' me je u donjem dijelu glave kao da me je netko nožem tu prerezao i ja sam vrisnula", rekla je druga.

Iskustva ovih žena dirljiva su do suza. Moždani udar ostavlja strahove iza sebe, posebice onaj da se ne ponovi.

"Dandanas se bojim da neću vidjeti svoje voljene, da neću čuti njihove glasove, da im neću biti majka, bez obzira na to što jesu oni veći i nisu tako mali, ali oni su moj centar svijeta", ispričala je kroz suze jedna od sugovornica.

Prevencija je vrlo važna

Osim strahova, moždani udar iza sebe ostavlja psihičke i fizičke posljedice koje itekako mogu omesti normalni životni ritam i planove za budućnost.

"Sve ovisi o tome kad mi se vrati centar za ravnotežu. Ja se nadam, ono kako kažu 'do ljeta raketa'. Moram se oporaviti što prije, jer nadam se da ćemo se zaručnik i ja vjenčati", kazala je jedna od žena.

Oko 80 posto moždanih udara može spriječiti, stoga je prevencija vrlo važna, a posebice izbjegavanje stresa koji za sobom vuče niz psihičkih i fizičkih oboljenja, od kojih su neka "plodno tlo" za razvoj moždanog udara.

"Hrabro se suočiti s novom situacijom i prihvatiti je. Svima je poruka malo usporiti tempo, ne mora sve biti gotovo u sekundi i ne treba biti u svemu izvrstan, najbolji i najprecizniji. Dapače, ja mislim da puno bolje u životu prolaze oni kojima je već 'ravno' i koji se oko ničega ne nerviraju, a mi se požderemo i onda kad te bubne, onda si u banani", poručile su žene.

"Treba pratiti svoje tijelo i malo stati te ne žuriti. Treba usporiti što više. Mi moramo misliti na sebe, jer ako ćemo mi biti dobro, svi će oko nas biti dobro", savjet je koji bi svi trebali slijediti.