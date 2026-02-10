FREEMAIL
Policija u Čakovcu pokazala zaplijenjeno oružje

Splitska policija pritvorila je 43-godišnjeg muškarca iz Makarske u čijem je stanu pronašla veću količinu ilegalnog oružja, među kojem i dvije automatske puške te više od 700 komada raznog streljiva. 

Sumnjiči ga se za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policija ima posla s ilegalnim oružjem u cijeloj zemlji, a više detalja u razgovoru s reporterkom RTL-a Danas Ivanom Ivandom Rožić otkrio je Radovan Gačal, glasnogovornik Policijske uprave međimurske.

10.2.2026.
17:52
RTL Danas
