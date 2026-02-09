Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'

LEGENDE ZA DIREKT /

Trinaest sekundi. Toliko je na stazi u Cortini izdržala legendarna Lindsey Vonn. 41-godišnja skijašica slomila je nogu. Neki kažu da nije ni trebala nastupati na Zimskim olimpijskim igrama, da je previše riskirala, jer joj je prije devet dana puknuo križni ligament.

"Vidio sam puno nesreća u sportu, ali ovo je jedna od ružnijih. Ti krici koje je ona ispuštala, su stvarno bili bolni, bolni, bolni. Da li to sportaši trebaju samostalno odlučivati ili treba liječnička služba intervenirati. Vjerujem da Lindsey Vonn kao super iskusna sportašica je i sama donijela takvu odluku čak i mimo preporuka liječnika", kaže legendarni Božo Sušec.

I najtrofejniji hrvatski skijaš govorio je za RTL Direkt. "Danas možemo o tome raspravljati kao generali poslije bitke, ali odluka je bila sasvim njezina i ona ima apsolutno pravo odabrati ono što ona misli da želi. Iz aspekta adrenalina i strasti jasna mi je njena odluka", kazao je Ivica Kostelić.

U tri dana Igara svjedočili smo kraju jedne karijere, Snoop Doggu kao televizijskom reporteru i jednom umjetničkom klizaču koji je nakon 50 godina izveo zabranjeni salto unatrag. Više doznajte u prilogu.