Na Dori će se pjevati Dora, Izrael prvi na kladionicama, Srbija ide s pjesmom Jugoslavija

ZA TRI TJEDNA /

Kruži važno pitanje: tko će naslijediti Baby Lasagnu? Etno pop senzacija Lelek ili mladi kantautor Toma? Možda metal bend glumca Jana Kerekeša ili reper Kandžija?

Dora je za tri tjedna, bira se predstavnik za Eurosong u Beču. Koje neće biti nimalo politički: zasad je na kladionicama broj jedan Izrael, zbog kojeg 5 zemalja neće sudjelovati.

Djeca i bake, utezi i pilates lopta, vatra, luk i strijela i crna odijela.

Cold Snaps

Ovako će metalci iz Varaždina pokušati naslijediti Baby Lasagnu. Jana Kerekeša i bend Cold Snap, uhvatili smo taman prije tonske probe.

"Ne, ne, to je više vezano za život i naš neki glazbeni put. Leov brat Nino prerano je otišao s ovog svijeta, i on nam je zapravo nekom svojom porukom u zadnjim danima nam dao do znanja da želi da sviramo dalje", rekao je Kerekeš na to da stihovi "bojim se neuspjeha i posljedica" se ne odnose na Doru.

Kaže, to ih je i motiviralo da se prijave na Doru.

Iako postoje od 2003., ovo je prvi put da se natječu. Mucho Macho pjesma je o samopouzdanju i koraku u nepoznato, a sve to prati ovaj duhovit i ironičan spot.

"Bit će jako puno vatre, bit će jako puno energije kao što je uvijek na Cold Snap nastupima i bit će puno narančaste boje", najavio je Josip Novak, član benda Cold Snaps.

Cold Snap na Youtubeu ima više od 360 tisuća pregleda što ih čini jednima od najgledanijih. A još gledanije, s 413 tisuća, su ovih 5 žena iz etno grupe Lelek.

Andromeda i Dora

Andromeda mitološki simbolizira ženu koja je vezana, izložena pogledu, osuđena na kaznu. Lelekice su se i lani natjecale na Dori, kao i Ananda. Ona se pak ove godine na Dori natječe s pjesmom Dora.

"Dora 2026. ubija. Ljudi, vi imati stvarno dobre, dobre pjesme. Mislim, stvarno mi se sviđa Devinova pjesma, sviđa mi se i Ananda. Sviđa mi se i Lelek. Lelek, rasturite cure, rasturite! Vrijeme je da se Hrvatska vrati u finale", kaže Cinan Sadula, autor na Wiwibloggsu.

To će s baladom Ledina pokušati Toma. Ovo je njegova treća sreća na Dori, a Ledina je, kako je opisuje, njegova intimna ispovijest.

"Mislim da Ledina ima tu dubinu, širinu i veličinu, i ono najbitnije priču i emociju koja zaista može doć do ljudi. A mislim da je Eurosong prije svega natjecanje pjesama, a tek onda produkcije i svega ostaloga. Mi ganjamo za jednu intimnu atmosferu koja će na neki način napraviti odmak od tog Dorinog studija", rekao je Toma.

Bit će na Dori dakle svega. I balada, i etna, i metala, pa i repanja. Na Doru se u nešto drukčijem stilu nego lani vraća i Fenksta.

Misli u 3 ujutro

A osim njega na pozornici koja ovaj put nije u Opatiji nego u Zagrebu, repat će i Kandžija.

"Ahhh. Pa spavam. Ništa previše ne razmišljam u 3 ujutro", odgovara natjecatelj Dore Stjepko Galović Kandžija na pitanje o čemu razmišlja u 3 ujutro. Problemi malog čovjeka i društvena kritika s duhovitim stihovima specijalnost su ovog slavonskog repera.

"Tri ujutro je neko vrijeme lomljenja, nisi ni ka ono pristojan, ni nepristojan, nego si samo onako... nešto ne valja", rekao je Kandžija.

Što kažu kladionice?

Hoće li se kladionice za Eurosong promijeniti kada netko od ovih kandidata pobjedi na Dori, tek ćemo vidjeti. Ali zasad je na prvom mjestu kladionica, iako još nemaju ni pjesmu, Izrael. Drugi favorit je Finska, slijedi Grčka, Švedska i na 5. mjestu Ukrajina. Hrvatska je zasad tek na 18. mjestu, ali ipak malo bolja od Srbije koja je tek na 23.

A zanimljivo, Srbija je baš predstavila pjesme za Beoviziju, a najviše pažnje naravno uzela - Jugoslavija.

Pjesmu o bivšoj državi brzo su usporedili s Loreeninim hitom Tattoo s kojom je pobijedila 2023. Vidjet ćemo hoće li završiti i u Beču, ali svakako bit će ovo Eurovizija kao ni jedna do sad. Zbog sudjelovanja Izraela povuklo se čak 5 zemalja, među kojima i Slovenija i Španjolska.

"Osobno, jako će mi nedostajati. Posebno Španjolska. To je jedna od mojih omiljenih zemalja. Jako puno, sjajnih, sjajnih, sjajnih zemalja. Tako je kako je ove godine, nažalost, ali i dalje mislim da ćemo imati odličan sadržaj", rekao je Sadula.

To ćemo vidjeti za otprilike 3 mjeseca, ali tko će predstavljati Hrvatsku znat ćemo u ovo vrijeme, za točno 10 dana.