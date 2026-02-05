Ovi auti su sudjelovali u zločinu, a mogu biti vaši: Pogledajte što su sve prevozili...

Ovo nije mjesto zločina. Ovo su automobili koji su sudjelovali u zločinu. Bili su od kriminalaca, sada su od države, a uskoro će moći biti i vaši. Od Opel Vectre iz 2008. za 195 eura, do BMW sedmice iz 2016. za 16 i pol tisuća. Nema čega nema u ovom državnom auto salonu - odnosno u garaži Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

"Ova dva vozila su privremeno oduzeta u kaznenom postupku, ovaj konkretno je oduzet zbog gospodarskog kriminala, a ovaj je oduzet zbog šverca droge", govori Robert Mihaljević, načelnik Sektora za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima.

Na pitanje kolika je sada cijena tog BMW.a odgovara: 15.000 eura.

Honda Civic za svega 151 euro

I to je jedan od skupljih automobila. Na ovom natječaju ima ih ukupno 51. Odnosno 49 auta, 1 kombi i 2 motora. Primjerice ovaj Renault iz 2002., koji je prevozio migrante, i koji ima više od 330 tisuća kilometara, stoji 225 eura. A Hyundai, s nešto manje od 300 tisuća kilometara, tek 159 eura. A nije najjeftiniji.

Najjeftiniji auto koji se ovdje nudi je ova Honda Civic iz 1998. godine. Početna cijena joj je tek 151 euro, a kao i većina automobila i ona je oduzeta baš zbog švercanja migranata.

Kako nam kažu iz Ministarstva, čak je 90% ovih vozila oduzeto jer su prevozili migrante. Većina ih nije u najboljem stanju, ali svi su u voznom stanju. I to što su sada jeftini ne znači da će tako i ostati.

Zadnji put Mercedes se nije prodao - sada se nudi jeftinije

"To su cijene koje je utvrdio ovlašteni sudski vještak, koji prije bilo kakvog raspolaganja vozila ih mora procijeniti. Inače to na samoj dražbi zna otići dosta iznad početne cijene", navodi Mihaljević.

Foto: Rtl Direkt

Posljednja dražba bila je krajem rujna. Tada je najskuplji automobil u ovoj garaži bio ovaj crni Mercedes iz 2008. On je pak vlasniku oduzet zbog utaje poreza. Ta jurilica je imala 230 konja, prešla je do tada 150 tisuća kilometara i nudio se za 'samo' 30 tisuća eura.

Prošlo je nešto više od četiri mjeseca otkad je naša Maja sjedila ovdje. Ali kako se ovaj auto nije uspio prodati na posljednjem natječaju, sada se umjesto za 30 tisuća eura, može kupiti za 22.500.

Najskuplji auto oduzet zbog šverca droge

Ne čudi da većina automobila ima poveći broj prijeđenih kilometara, kada su ovi auti očito prošli cijelu Europu. Još uvijek na njima stoje registracije iz Ukrajine, Poljske, Estonije, Rumunjske, Njemačke, Češke, Francuske i Srbije. Ok, ima i jedan iz Karlovca.

A s nekim modelima dolazi i dodatna oprema. Od spojlera i kožnih siceva, do krunica na retrovizoru.

S početnom cijenom od 47 tisuća eura ovaj Mercedes najskuplji je auto koji se ovdje prodaje. A svojevremeno se u njemu također vozilo... puno novca. Naime, oduzet je baš zbog šverca droge. Nadamo se da sljedeći vlasnik neće imati takvih problema. Jer onda bi mu auto opet mogao završiti ovdje. A ovdje su svi dobrodošli razgledati ih 16. veljače, dok se ponude zaprimaju do 6. ožujka.