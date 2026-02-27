ZTC nastavlja jačati protupožarnu flotu: Isporučen još jedan Air Tractor

Uspješnu dinamiku radova na protupožarnoj floti Zrakoplovno-tehnički centar nastavio je predajom još jednog zrakoplova Air Tractor AT-802 Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Nakon obavljenih radova i proba na zemlji i u zraku zrakoplov je predan 26. veljače 2026.

U pripremama za protupožarnu sezonu 2026. ZTC radove nastavlja u dogovorenim rokovima u skladu s dinamičkim planom. Predsjednik Uprave Ivica Vidović istaknuo je kako je prioritet ZTC-a osiguranje ispravnosti zrakoplova čime se pridonosi sustavu domovinske sigurnosti.

"U posljednje tri godine vidljiv je napredak i poboljšanje u dinamici izvršenja radova na održavanju zrakoplova u pripremama za protupožarnu sezonu, rezultat je to timskog rada i odgovornosti zrakoplovno-tehničkog osoblja ZTC-a", istaknuo je predsjednik Uprave Ivica Vidović.

Poslovanje ZTC-a stabilno

Naglasio je kako je poslovanje ZTC-a stabilno što se odražava na materijalna prava radnika, koja su od početka njegova mandata znatno povećana.

Najnovijom isporukom zrakoplova HRZ na raspolaganju u 855. protupožarnoj eskadrili ima 3 Canadaira i 4 Air Tractora, što je najbolji učinak u posljednjih nekoliko godina.

ZTC napominje kako prije dolaska Ivice Vidovića na mjesto predsjednika Uprave, krajem veljače 2022. nije bio isporučen niti jedan protupožarni avion. "Cilj nam je da HRZ i ove godine, kao i prošle sezone ima na raspolaganju svih 12 protupožarnih aviona", zaključio je predsjednik Uprave Ivica Vidović.

