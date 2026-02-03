Ovo su najbolji obiteljski SUV-ovi koje možete kupiti: 'Ne treba vam ništa više'

Što je obiteljski SUV? Mnogi auto stručnjaci vide ga kao švicarski vojni nož u svijetu automobila. Razlog je taj što, iako mnoge klase automobila moraju znati dobro obavljati više 'zadataka', čak i ako to nisu glavne namjene za koje su stvorene, obiteljski SUV mora biti sposoban nositi se sa svime što mu se nađe na putu.

Tijekom jednog tipičnog tjedna to može uključivati svakodnevnu vožnju na posao, vožnju djece u školu, dugo putovanje autocestom, malo lagane terenske vožnje ili odlazak do lokalnog reciklažnog dvorišta.

Ukratko, najbolji obiteljski SUV-ovi moraju biti dobri u gotovo svemu.

Izbor nikada nije bio veći

Srećom, nikada nije bilo više opcija za izbor – i to za različite budžete. Obiteljski SUV-ovi dostupni su s klasičnim benzinskim i dizelskim motorima, ali i s hibridnim i plug-in hibridnim pogonima, a broj električnih SUV-ova stalno raste.

Pronalaženje najboljih obiteljskih SUV-ova za ovaj popis nije bio lak zadatak, no iskusni tim testnih vozača specijaliziranog auto portala WhatCar? nije pobjegao od izazova. Proveli su tisuće sati za volanom svakog obiteljskog SUV-a koji se može kupiti, ocjenjujući ih u svim ključnim područjima koja su važna kupcima automobila, od performansi, praktičnosti, pouzdanosti pa sve do troškova održavanja i korištenja.

>>> U galeriji donosimo rezultate testiranja WhatCara?, odnosno 10 najboljih obiteljskih SUV-ova koje možete kupiti <<<