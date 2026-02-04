FREEMAIL
Kadrovi tučnjave hrvatskih navijača i zaštitara u Stožicama

Kadrovi tučnjave hrvatskih navijača i zaštitara u Stožicama
Foto: Marko Lukunic/pixsell
TUČNJAVA U STOŽICAMA: Navijači u sukobu sa zaštitarima.
Hrvatski navijači i zaštitari sukobili su se u drugom poluvremenu polufinala Hrvatske i Španjolske u Areni Stožice. Sukob je bio kratkotrajan, ali žestok. Situacija se brzo smirila. Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Ljubljani u Areni Stožice pred 6.456 gledatelja od Španjolske sa 1-2 (0-2).

Odabranici izbornika Marinka Mavrovića pružili su odličnu predstavu, posebno u drugom dijelu, međutim nakon totalne drame u završnici Hrvatska je ipak ostala bez finala. Golove za Španjolsku zabili su Pablo Ramirez (12:57) i Mellado (18:42), a rezultat je smanjio Mario Rivillos (36:29) pogodivši vlastitu mrežu.

4.2.2026.
19:56
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
TučnjavaUefa Futsal Euro 2026Hrvatskašpanjolska
