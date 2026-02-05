Podijelili su najgore obrve ikada viđene na internetu: Neke su toliko grozne da će vas šokirati
Na svijetu postoji bezbroj različitih obrva - od onih savršeno oblikovanih, precizno iscrtanih ili profesionalno uređenih, do onih koje, blago rečeno, nisu ispale prema planu. I dok su obrve odavno postale jedan od najvažnijih detalja na licu, ponekad upravo one mogu privući pažnju iz potpuno pogrešnih razloga. Upravo takvi primjeri završili su na popularnoj Reddit zajednici r/WhyBrows, gdje korisnici dijele najbizarnije, najčudnije i najgore obrve koje su ikada vidjeli na društvenim mrežama. Riječ je o obrvama koje su toliko loše izvedene da mnoge ostavljaju bez riječi i s velikim upitnikom iznad glave. Od previše tankih i neprirodno visokih lukova, do potpuno asimetričnih i pretjerano iscrtanih verzija, ove obrve pokazuju koliko tanka granica postoji između trendi izgleda i potpune beauty katastrofe.