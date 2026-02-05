Legendarni Vatreni u Stožicama, ali nije jedini poznati: Pogledajte tko sjedi pored Čeferina

SPEKTAKL /
Hrvatska doznala suparnika u borbi za medalju na Europskom prvenstvu
Hrvatska futsalska reprezentacija nije uspjela kreirati senzaciju i plasirati se u finale Europskog prvenstva. U polufinalnom ogledu, odabranici Marinka Mavrovića izgubili su od Španjolske 2-1. U subotu s početkom u 16.00, uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi VOYO Spektakl u Areni Stožice privukao je slavne i poznate, pa su se tako na tribinama našli predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, legendarni bivši Vatreni Mario Mandžukić. Kustić i Čeferin sjedili su jedan pored drugog.