SVI SU GORE /

Legendarni Vatreni u Stožicama, ali nije jedini poznati: Pogledajte tko sjedi pored Čeferina

Legendarni Vatreni u Stožicama, ali nije jedini poznati: Pogledajte tko sjedi pored Čeferina
Foto: Marko Lukunic/pixsell
NA TRIBINAMA STOŽICA: Aleksander Čeferin, Marijan Kustić i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Na slici lijevo je i Mario Mandžukić.
1 /29
Hrvatska futsalska reprezentacija nije uspjela kreirati senzaciju i plasirati se u finale Europskog prvenstva. U polufinalnom ogledu, odabranici Marinka Mavrovića izgubili su od Španjolske 2-1. U subotu s početkom u 16.00, uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi VOYO  Spektakl u Areni Stožice privukao je slavne i poznate, pa su se tako na tribinama našli predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, legendarni bivši Vatreni Mario Mandžukić. Kustić i Čeferin sjedili su jedan pored drugog. 

5.2.2026.
6:46
Silvijo Maksan
Marko Lukunic/pixsell
Uefa Futsal Euro 2026HrvatskašpanjolskaMario MandžukićTonči GlavinaMarinko MavrovićMarijan KustićHnsAleksandar čeferin
Legendarni Vatreni u Stožicama, ali nije jedini poznati: Pogledajte tko sjedi pored Čeferina