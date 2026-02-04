Slavna sportašica progovorila o hororu: 'Nikad nisam mislila da će mi se to dogoditi'

Jennifer Boldini je nova odbojkaška zvijezda koja dolazi iz najjače odbojkaške lige svijeta - Serie A. Trenutno je kapetanica, prva organizatorica, tehničarka i mozak ekipe UYBA Volley Busto Arsizio. Talijanski, ali i ostali strani mediji Jennifer Boldini opisuju kao produženu ruku trenera na terenu i igračicu o čijoj viziji ovisi ishod svakog napada UYBA Volley Busto Arsizio. Međutim, iza svjetla pozornica, uspjeha i zvijezdanog odbojkaškog neba na kojem se Jennifer Boldini upravo nalazi, krije se mračna i uznemirujuća priča. Naime, Jennifer Boldini je bila žrtva psihičkog uznemiravanja (stalkinga) koje je otvoreno prokomentirala javno, pokazujući snagu i spremnost da se suoči s teškim životnim situacijama.

'TRAŽIT ĆE RAZVOD' / Jedna je žena izazvala pravu buru na internetu: 'Pratim supruga ovim trikom za pametne žene'

'Nikad nisam mislila da ću se s takvim stvarima morati suočit'

Jennifer Boldini prije malo više od godinu dana obratila se javnosti dramatičnim pismom u kojoj je otkrila horor koji je prošla.

"Nikad nisam mislila da ću se s takvim stvarima morati suočiti. Biti žrtva uhođenja ne ostavlja vidljive ožiljke, ali duboko utječe na nečiju samopercepciju i sposobnost suočavanja sa životom smireno. Svaka svakodnevna gesta, svako mjesto koje sam posjetila, bilo je popraćeno stalnim osjećajem ranjivosti i nemoći. Sumnjala sam u sebe, svoju sposobnost reagiranja i svoju vrijednost kao osobe, kao žene", počinje svoje dugo "pismo" Jennifer Boldini koje je društvenim mrežama objavila. Stup UYBA Busto Arsizio, voljena i cijenjena igračica u svijetu talijanske odbojke, djevojka uvijek nasmijana i vesela, koja se, međutim, u morala suočiti s noćnom morom uhođenja, prenosi odbojkaški portal Volleynews.

ŽENA ZA SVA VREMENA / Kad je ona bila na terenu, svi su gledali samo nju. Znate li kako danas izgleda odbojkaška ikona Francesca Piccinini? Pogledajte galeriju.

Slučaj je izbio 2023. godine, a Boldinijeva objava dolazi dan nakon presude koju je donio sudac za prethodno saslušanje suda u Busto Arsiziju, koji je četrdesetjednogodišnjaka iz Varesea oslobodio optužbi za opsesivno i zastrašujuće ponašanje prema Jennifer. Oslobađajuća presuda donesena je nakon psihijatrijske procjene koja je potvrdila njegovu nesposobnost razumijevanja i odlučivanja, te mu je stoga izrečena uvjetna kazna s obvezom pohađanja terapijskog tečaja u specijaliziranom centru.

"Kako bih se pokušala zaštititi, isprva sam se povukla u sebe, nadajući se da će se s vremenom sve riješiti. Ali, taj pokušaj obrane pretvorio se u emocionalni zatvor, zbog kojeg sam se osjećala još krhkijom, utječući ne samo na moj um, već i na moje tijelo. Počela sam somatizirati težinu negativnih emocija koje sam doživljavala, shvativši u određenom trenutku da se ne mogu sama nositi s tim. Tada sam pronašla hrabrost zatražiti pomoć. I upravo zbog toga sam danas toliko snažno željela progovoriti. Imala sam sreću da sam uz sebe imala ljude i institucije koji su me podržali, ali znam da ne mogu sve žrtve računati na istu podršku ili možda nemaju hrabrosti progovoriti, kao što se meni dogodilo na početku. Iskreno hvala onima koji su me podržali: mojoj obitelji i voljenima, klubu i mojim suigračicama, mom odvjetniku i policiji. Danas zatvaram bolno poglavlje, ali se nadam da moj glas može ponuditi podršku onima koji prolaze kroz slična iskustva. Svatko od nas zaslužuje poštovanje, zaštitu i uho koje će nas saslušati. A tišina nikada ne bi trebala biti odgovor", stoji u pismu Jennifer Boldini koja je odjeknulo na društvenim mrežama.

Tko je Jennifer Boldini?

U svijetu vrhunske ženske odbojke, gdje se za mjesto pod suncem bore najveći svjetski talenti, talijanska Serie A1 slovi za najprestižniju pozornicu. U tom epicentru kvalitete, gdje svaki poen može odlučiti pobjednika, uloga tehničara ili dizača presudnija je no ikad. Ona je mozak ekipe, produžena ruka trenera na terenu i igračica o čijoj viziji ovisi ishod svakog napada. Jedno od imena koje posljednjih godina utjelovljuje sve te kvalitete je Jennifer Boldini, prva organizatorica igre kluba UYBA Volley Busto Arsizio i igračica čiji je put od tinejdžerskog talenta do liderice postao primjer upornosti i sportske zrelosti.

Rođena 6. travnja 1999. godine u Castiglione delle Stiviere, Boldini je vrlo rano pokazala izniman osjećaj za igru. Njena karijera, koja je započela u lokalnom klubu Piuvolley, ubrzo ju je odvela u omladinski pogon slavnog Bergama, kluba koji je kroz povijest osam puta osvajao naslov prvaka Italije. Upravo je tamo njezin talent brušen do razine koja joj je omogućila nevjerojatno rani ulazak u svijet profesionalne odbojke.

Bljesak talenta: Debi u eliti sa samo 17 godina

Dok mnoge njezine vršnjakinje tek sanjaju o igranju na najvišoj razini, Jennifer Boldini je svoj san počela živjeti kao tinejdžerica. U sezoni 2016./2017., sa samo sedamnaest godina, debitirala je u Serie A1 noseći dres kluba Metalleghe Montichiari. Bila je to sezona u kojoj je dijelila svlačionicu s iskusnim internacionalkama poput Srpkinja Bianke Buše i Sanje Malagurski te legendarne talijanske srednje blokerice Simone Gioli. Takvo okruženje bilo je idealno za mladu igračicu, pružajući joj priliku da uči od najboljih i da se kali u vatrenim okršajima protiv najjačih ekipa na svijetu.

Nakon sezone u Montichiariju, uslijedio je povratak u Bergamo, ovoga puta u seniorsku ekipu Foppapedretti, čime je zaokružila svoj prvi ciklus u najvišem rangu. Iako je njezin talent bio neosporan, put do statusa nositeljice igre vodio ju je kroz Serie A2, drugu talijansku ligu, gdje je dobila priliku za prikupljanje neprocjenjivog iskustva i minutaže. Godine provedene u klubovima Soverato i Pinerolo bile su ključne za njezin razvoj. Tamo je, daleko od svjetala najveće pozornice, brusila svoje vještine, jačala samopouzdanje i gradila reputaciju pouzdane i kreativne organizatorice igre.

Povratak na veliku scenu i dolazak među 'Leptiriće'

Naporan rad i strpljenje urodili su plodom. Njezine izvedbe u Serie A2 nisu prošle nezapaženo, a poziv koji je uslijedio bio je potvrda njezine kvalitete. Angažman u Vero Volley Monzi u sezoni 2021./2022. vratio ju je u Serie A1, ali i donio novo, veliko iskustvo igranja u CEV Ligi prvakinja. Nakon sezone u Monzi i jedne godine u Millenium Bresciji, sudbina ju je odvela u Busto Arsizio, grad u kojem je pronašla svoj odbojkaški dom.

Dolaskom u UYBA Volley Busto Arsizio, klub poznat po strastvenim navijačima "Amici delle Farfalle" (Prijatelji Leptirića), Jennifer Boldini nije postala samo članica ekipe, već njezina istinska liderica. U dvorani E-Work Arena vrlo je brzo osvojila srca publike svojom borbenošću, inteligencijom i modernim stilom igre. Visoka 187 centimetara, Boldini nije klasična tehničarka koja se isključivo bavi organizacijom napada. Njezina visina i atletske sposobnosti čine je stalnom prijetnjom u bloku, dok njezini napadi iz drugog dodira često iznenade protivničke obrane. U sezoni 2024./2025. zabilježila je impresivne brojke za svoju poziciju, postigavši preko 60 poena, uključujući poene iz bloka i as servisa, potvrđujući svoju svestranost. No, krajem prošle godine se ozlijedila.

"Pasti je dio igre, ali nikada stvarno nisi spreman suočiti se s time… glava i srce su uvijek s momčadi", tada je kazala jennifer Boldini, prenosi Ilbustese.it.

Njezin značaj za ekipu postao je najočitiji kada je zbog ozljede morala privremeno izbivati s terena. Daniele Santarelli, proslavljeni trener Conegliana, uoči jednog od derbija izjavio je:

"Njihova se ekipa jako promijenila zbog ozljede Boldini. Mlada su i nepredvidiva ekipa." Ta izjava najbolje svjedoči o tome koliki je utjecaj imala na igru i stabilnost "Leptirića".

Poziv koji se dugo čekao

Kruna njezinih klupskih uspjeha i konstantno dobrih igara stigla je u vidu poziva u seniorsku reprezentaciju Italije. Nakon što je u mlađim uzrastima osvojila brončanu medalju na Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) 2015. godine, poziv izbornika Julia Velasca za pripreme seniorske vrste u 2024. i 2025. godini bio je logičan slijed i priznanje njezinog statusa jedne od najboljih talijanskih tehničarki.

Put Jennifer Boldini priča je o talentu koji je procvjetao kroz naporan rad. Od tinejdžerskog debija, preko kaljenja u nižim ligama, do statusa ikone u jednom od najpoznatijih talijanskih klubova, ona je dokazala da se upornost i vjera u vlastite sposobnosti uvijek isplate. Dok se oporavlja od ozljede i priprema za povratak na teren, navijači u Busto Arsiziju s nestrpljenjem očekuju svoju dirigenticu, igračicu koja je postala srce i duša njihove ekipe. Njezina priča još je daleko od završetka, a budućnost nosi nove izazove, kako u dresu "Leptirića", tako i u onom reprezentacije Italije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najljepša sportska priča godine: 'Da mi je netko to rekao...'