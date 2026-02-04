Hrvatska i Francuska za broncu: Finale - repriza iz 2018.

Iako je grupna faza imala nekoliko iznenađenja, u polufinalu ih, nažalost, nije bilo. Barem ne po pitanju pobjednika. Iako su i Hrvatska i Francuska odigrali veoma dobre utakmice, favoriti prvenstva su dokazali zašto imaju taj epitet te su prošli dalje.

Sedmerostruki prvaci ipak prejaki

U prvom polufinalnom dvoboju večeri susreli su se Hrvatska i Španjolska. Nominalni domaćin u Areni Stožice, Hrvatska, imala je pravu domaćinsku atmosferu te je gotovo puna Arena bila prepuna kockica. Naši su igrači veoma dobro otvorili utakmicu te su sve do 13. minute parirali. Tada je zabio Pablo Ramirez nakon jedne dobre lopte koju su naši zamalo presjekli. To je malo pokolebalo naše igrače, koji su dopustili više prostora Španjolcima. Sedmerostruci prvaci Europe su previše iskusni te su to znali i iskoristiti te povećali prednost nešto više od minute prije kraja poluvremena.

U drugo su poluvrijeme naši igrači krenuli s istom energijom kao i u prvo i ovog puta su držali ritam do kraja. Nekoliko sjajnih reakcija "naše hobotnice" Ante Piplice i dobra igra u napadu cijelog tima pritiskali su Španjolce, koji su napokon izgubili fokus i primili pogodak tri minute prije kraja, kada je kapetan Mario Rivillos poslao loptu u vlastitu mrežu nakon sjajnog ubačaja Kristijana Čekola.

Do kraja utakmice Hrvatska je imala priliku i izjednačiti, ali je Antonio Sekulić pogodio gredu, čime je utakmica završila 1-2.

Hoće li Hrvatska uzeti svoju prvu medalju saznajte u subotu, 7. veljače u 16:00 na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Tko ne zabije – primi

U drugom polufinalnom susretu sastali su se Francuzi i Portugalci. Krenuli su Francuzi u utakmicu iznenađujuće dobro te su nekoliko puta prijetili. Prva ozbiljnija prijetnja stigla je u petoj minuti utakmice, da bi u šestoj Francuzi stigli do vodstva nakon katastrofalne pogreške portugalskog vratara. Nakon toga su Francuzi još više "zagrizli" te su stiskali Portugalce, a kobnom će se pokazati 15. minuta prvog poluvremena. Tada su Francuzi zapucali priliku za 2-0, što je pokrenulo "alarm za buđenje" branitelju naslova.

Portugal je do kraja poluvremena postigao dva pogotka, čime je praktički riješio utakmicu. Prvi je stigao u 18. minuti, kada je pogodio Santos, a drugi minutu kasnije, kada pogađa Paco. Portugalci su uraganski krenuli u drugo poluvrijeme te, nošeni samopouzdanjem, zabili još dva pogotka – jedan u devetoj minuti drugog dijela, a drugi s gola na gol šest minuta do kraja utakmice.

Pokazalo se, dakle, da i dalje vrijedi ona sportska mudrost "tko ne zabije – primi" – Francuzi su prvu polovicu prvog poluvremena bili znatno bolja ekipa, no svoje šanse nisu iskoristili, pa je Portugal preokrenuo.

Tim je rezultatom određeno da će Hrvatska u borbi za treće mjesto ići na Francusku – momčad koju smo u grupnoj fazi ove godine nadigrali u svemu osim u rezultatu. Tada je utakmica završila 2-2, a naši su igrači imali za čime žaliti, budući da su bili bolji. Finale će pak biti repriza iz 2018. – Portugal i Španjolska. Tada su slavili Portugalci, koji su 2022. obranili titulu, čime su, uz Španjolce, jedini dvostruki branitelji.

Osvaja li Španjolska svoju osmu titulu prvaka Europe ili Portugal uzima treću u nizu, saznajte u subotu, 7. veljače u 19:30 na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

