DRŽAVA RASPRODAJE AUTOMOBILE /

Trebate auto? Pogledajte što je u ponudi: Od Honde za 150 do Mercedesa od gotovo 50.000 €

Trebate auto? Pogledajte što je u ponudi: Od Honde za 150 do Mercedesa od gotovo 50.000 €
Foto: Ministarstvo Prostornoga Uređenja, Graditeljstva I Državne Imovine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za kupnju 51 vozila u vlasništvu Republike Hrvatske. Detaljan popis vozila, početne cijene, troškovi procjene i iznosi jamčevine dostupni su u tekstu javnog poziva objavljenom na internetskoj stranici Ministarstva

Najjeftinije vozilo koje se nudi jest Honda Civic 1.4 LS s početnom cijenom od 151,71 eura, dok je najskuplje vozilo Mercedes S 500 Coupe s početnom cijenom od 47.000 eura.

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na istu adresu do 6. ožujka 2026. godine do 10:00 sati.

Vozila se mogu pogledati 16. veljače 2026. godine na dvije lokacije u Zagrebu, u dva vremenska termina. Detalji su dostupni u tekstu javnog poziva.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb, 6. ožujka 2026. godine u 11:30 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, od njih ovlaštene osobe i javnost.

Vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO“.

Kako izgledaju neki od automobila, pogledajte u našoj galeriji.

4.2.2026.
13:16
danas.hr
Ministarstvo Prostornoga Uređenja, Graditeljstva I Državne Imovine
