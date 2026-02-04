Cindy Crawford bila je kraljica 90-ih, ali kći Kaia Gerber danas postavlja nove standarde ljepote

Kaia Gerber (24) je ime koje odjekuje u svijetu mode, ne samo kao kći legendarne Cindy Crawford (59), već kao zvijezda koja postavlja nove standarde. Njezin nepogrešivi stil, koji majstorski spaja vintage elemente s najnovijim trendovima, učinio ju je 'it' djevojkom svoje generacije. Od ležernih uličnih izdanja do glamuroznih crvenih tepiha, Kaia uvijek privlači pažnju i inspirira. Zavirite u našu galeriju i otkrijte zašto je njezin stil toliko neodoljiv i utjecajan.