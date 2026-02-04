Gadafijev sin bio u Hrvatskoj: Stigao na luksuznoj jahti, pazite što je napravio novinarima

Saif al-Islam Gadafi (53), drugi i najistaknutiji sin pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija, ubijen je u utorak u svojem domu u Zintanu, objavili su brojni svjetski mediji.

"Četiri naoružana muškarca onesposobila su nadzorne kamere i upala u njegovu rezidenciju, a zatim ga likvidirali", kazao je njegov savjetnik Abdullah Othman Abdurrahim, prenosi Telegraph. Kanal Al Arabiya također je spominjao četiri napadača, ali navode da su ga upucali u vrtu te da se još uvijek ne zna tko stoji iza atentata.

Smrt je potvrdio i njegov rođak Hamid Gadafi koji je rekao da je Seif al-Islam "pao kao mučenik", ali dodao je da obitelj ne raspolaže dodatnim informacijama.

Državno odvjetništvo Libije otvorilo je istragu o ubojstvu, a istražitelji i forenzičari pregledali su tijelo i utvrdili da je preminuo od prostrjelnih rana.

Tko je bio Saif al-Islam Gadafi?

Iako nikada nije obnašao službenu dužnost, Sail al-Islam smatrao se drugom najmoćnijom osobom u Libiji, odmah nakon svojeg oca, autokrata koji je državom vladao više od četiri desetljeća.

Između ostalog, vodio je pregovore o odricanju Libije od oružja za masovno uništenje te pregovarao o odšteti za obitelji žrtava bombaškog napada na let Pan Am 103 iznad Škotske 1988. godine.

S obzirom na to da je studirao na Londonskoj školi ekonomije i tečno govorio engleski, mnoge strane vlade smatrale su da je prijateljski naklonjen Zapadu. Međutim, nakon što je 2011. godine izbio ustanak protiv Gadafijeve vladavine, Saif al-Islam priklonio se obitelji i postao jedan od ključnih aktera u brutalnom obračunu s pobunjenicima, koje je nazivao štakorima.

'Borimo se posljednjeg muškarca, žene i metka'

"Ovdje se borimo u Libiji, ovdje umiremo u Libiji. Poteći će rijeke krvi, a vlada će se boriti do posljednjeg muškarca, žene i metka", govorio je Saif al-Islam kada je izbio ustanak.

Nakon što su pobunjenici preuzeli glavni grad Tripoli, prerušen je pokušao pobjeći u susjedni Niger. Međutim, milicija brigade Abu Bakr Sadik zarobila ga je na pustinjskoj cesti i avionom prevezla u zapadni grad Zintan, otprilike mjesec dana nakon što su pobunjenici bez suđenja ubili njegovog oca.

U zatočeništvu je proveo idućih šest godina, a nakon puštanja na slobodu, skrivao se u Zintanu kako bi izbjegao atentat. Sud u Tripoliju 2015. godine zbog ratnih zločina osudio ga je na smrt strijeljanjem, a tražio ga je i Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu.

U javnosti se ponovno pojavio 2021. godine, kada je pokušao ući u utrku za predsjednika. Međutim, brojni su se protivili njegovoj kandidaturi. Zbog presude iz 2015. godine bio je diskvalificiran, a kada je pokušao uložiti žalbu, borci su blokirali pristup sudu. Izbori su u konačnici odgođeni, a zemlja je ponovno ušla u političku krizu i zastoj.

Jahtom stigao u Dubrovnik

Zanimljiv je detalj da je Saif al-Islam u kolovozu 2009. godine na 35 metara dugoj jahti "Blue Bay" doplovio u zatvoreni dio dubrovačke luke Gruž.

Ime jahte, koja je inače bila registrirana na karipskoj državi Sveti Vincent i Grenadini, bilo je prekriveno kako bi se što manje isticalo.

Kako su 24sata tada pisala, odvio se i svojevrsni igrokaz za novinare kako bi se dodatno postiglo na anonimnosti. Prvo su se dvije žene, za koje se smatralo da su Saifove supruge, ukrcale u dva luksuzna Mercedesa, a zatim je kolona pod rotirkama i u policijskoj pratnji napustila međunarodni dio luke. Šef osiguranja tada je "glumio" Saifa, a tek kad su se novinari udaljili, kolona je napravila krug i vratila se pred jahtu.

