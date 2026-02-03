FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TAJANSTVENE OKOLNOSTI' /

Likvidiran Gaddafijev sin! Cure detalji, u ubojstvu sudjelovala četiri atentatora?

Likvidiran Gaddafijev sin! Cure detalji, u ubojstvu sudjelovala četiri atentatora?
×
Foto: Xinhua/eyevine/profimedia

Katarska televizijska postaja Al Jazeera piše da se smrt odvila pod tajanstvenim okolnostima

3.2.2026.
20:48
Erik Sečić
Xinhua/eyevine/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saif al-Islam Gadaffi, sin bivšeg libijskog vođe Muammara Gaddafija ubijen je u atentatu, izvijestili su mediji u utorak.

Kanal Al Hadath poziva se na obiteljske izvore i ističe da su u ubojstvu sudjelovala četvorica atentatora, prenosi Ynet News

Katarska televizijska postaja Al Jazeera pak piše da se smrt odvila pod tajanstvenim okolnostima. 

Iako nikada nije obnašao nijednu službenu dužnost, nekoć ga se smatralo drugom najmoćnijom osobom u Libiji, državom kojom je njegov otac vladao više od četiri desetljeća.

Oblikovao je politiku i posredovao u osjetljivim diplomatskim misijama, podsjeća Reuters

 

Muammar GaddafiLibijaLikvidacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TAJANSTVENE OKOLNOSTI' /
Likvidiran Gaddafijev sin! Cure detalji, u ubojstvu sudjelovala četiri atentatora?