Likvidiran Gaddafijev sin! Cure detalji, u ubojstvu sudjelovala četiri atentatora?

Saif al-Islam Gadaffi, sin bivšeg libijskog vođe Muammara Gaddafija ubijen je u atentatu, izvijestili su mediji u utorak.

Kanal Al Hadath poziva se na obiteljske izvore i ističe da su u ubojstvu sudjelovala četvorica atentatora, prenosi Ynet News.

Katarska televizijska postaja Al Jazeera pak piše da se smrt odvila pod tajanstvenim okolnostima.

Iako nikada nije obnašao nijednu službenu dužnost, nekoć ga se smatralo drugom najmoćnijom osobom u Libiji, državom kojom je njegov otac vladao više od četiri desetljeća.

Oblikovao je politiku i posredovao u osjetljivim diplomatskim misijama, podsjeća Reuters.