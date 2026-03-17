opraštoj od velikana /

Predsjednik Vlade uputio poruku koliko je Zlatko Šimenc značio hrvatskom sportu

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Zlatko Šimenc ostat će zapamćen kao vrhunski sportaš i kao veliki čovjek.

17.3.2026.
15:52
Hina
dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia
Predsjednik vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti u povodu smrti hrvatskog sportaša Zlatka Šimenca.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti gospodina Zlatka Šimenca.Bio je čovjek iznimne radne energije, talenta i širine, čiji rukometni, a posebice vaterpolski uspjesi imaju posebno mjesto u povijesti hrvatskog sporta. 

Da je bio izniman sportaš dokazuju osvojena odličja u njegovoj profesionalnoj karijeri. Osvajač je olimpijskog srebra, dvije srebrne medalje i bronce na svjetskim prvenstvima, četiri puta bio je prvak Europe kao igrač Mladosti, a kao trener osvajač Kupa kupova i prvog izdanja Superkupa. 

Zlatko Šimenc ostat će zapamćen kao vrhunski sportaš i kao veliki čovjek. 

Njegov odlazak nenadoknadiv je gubitak za vas i za sve one koji su ga voljeli i poznavali. Molim vas da primite moje izraze duboke sućuti i poštovanja“, napisao je premijer Plenković. 

