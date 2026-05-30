Ebola odnijela i život bebe: Zarazila se od majke nakon poroda

STRAŠNA TRAGEDIJA /

U nepuna 24 sata gotovo 200 novooboljelih! Sada je više je od tisuću sumnjivih slučajeva zaraze ebolom u Kongu.

Jedna od najmlađih žrtava epidemije je preminula beba, pri rođenju se zarazila od majke. Ebola je u toj afričkoj državi do sada odnijela 223 života, prije 24 sata bilo je 906 sumnjivih slučajeva - broj raste.

Epidemija smrtonosnog virusa ne smiruje se, a u sami epicentar zaraze stigao je i čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije.

Međunarodna pomoć stalno pristiže, škole u Kongu, uz pojačane mjere još su otvorene. Uganda, u kojoj je i jedna osoba preminula od posljedica zaraze, zatvorila je službeni granični prijelaz s Demokratskom republikom Kongo. Zbog brzog širenja virusa ebole proglašena je izvanredna zdravstvena situacija.

