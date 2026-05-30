Petsto trkača iz 12 zemalja zauzelo Pelješki most: 'Dok je zdravlja - trčat ćemo!'

Veliki spektakl dogodio se na Pelješkom mostu. Uoči Dana državnosti - 500 sudionika utrke iz 12 zemalja u suton je trčalo simbolom - koji povezuje sjever i jug Hrvatske. A tko je bio najbrži na pet i pol kilometara dugoj stazi?

Zalazak sunca, more i pet i pol kilometara jedne od najposebnijih trkačkih staza u Hrvatskoj. Utrka Pelješkim mostom jedinstveno je iskustvo, a održava se po peti put.

"Izvrsni, ovo je jedan lijepi osjećaj, užitak preko našeg mosta ovog novoga. Svake godine se vraćamo i uživamo, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme, zalazak, bez vjetra koji inače zna stvarati problem", rekao je Goran iz Dubrovnika. "Super, hype je odličan. Preporučio bih svakome, jedan neopisiv događaj", kaže Nikola iz Župe dubrovačke.

Najbrži bili Marin i Rita

Interes je toliko velik da se svih 500 mjesta popunilo u samo nekoliko sati. A utrka se i ove godine održala uoči Dana državnosti.

"Povećan je kapacitet jer eto toliko je veliki interes, iako ta utrka ode jako, jako brzo. Ali to je i nekakva pohvala nama da radimo nešto dobro i da trkači prepoznaju to što radimo. Vjerujem kako su oni zadovoljni, pogotovo u ovom okruženju, vjerojatno smo svi sretni što imamo priliku trčati na Pelješkom mostu", ispričao je organizator utrke Alen Bošković.

Na cilj je prvi stigao Marin, a duljinu mosta od 2404 metra istrčao je u svega 19 minuta i 29 sekundi.

"Nije mi prvi put, na svim sam ovim lokalnim utrkama, ali zadnju godinu sam ih počeo osvajati. Počeo sam malo više trčati i malo manje jesti i to se pokazalo kao pobjedna kombinacija. I evo stvarno izvrsno je bilo", rekao je Marin Desnica, koji je bio najbrži u muškoj kategoriji.

U ženskoj konkurenciji slavila je Rita, i to drugu godinu zaredom.

"Trčati preko mosta je prekrasno, uvijek se rado vraćam. Staza je teška, izazovna, ali spektakularna. Ipak trčimo preko najljepšeg mosta na svijetu", ispričala je Rita Biliš.

I ministrice potrčale s građanima

Među stotinama trkača našle su se i ministrica zdrastva Irena Hrstić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

"Puno sam ja ranije trčala, no ovo je prva na Pelješkom mostu, i mislim da je ovo pred dan državnosti jedna posebna emocija koja na Pelješkom mostu jednostavno nosi. Ali trčala sam prije jako jako puno utrka. Uvijek dok je zdravlja trčat ćemo", rekla je ministrica Hrstić.

"Prekrasno, evo meni je ovo četvrta godina i stvarno prekrasna trka. Dok budemo mogli trčati, dolazit ćemo svake godine, sigurno", rekla je ministrica Obuljen Koržinek,

Ove godine na Pelješki most stigli su trkači iz čak 12 zemalja. A sudeći po atmosferi i dojmovima nakon prolaska kroz cilj, mnogi su već odlučili isto - dogodine se vraćaju ponovno.