Pogledajte ministra Habijana u top formi: Produženi vikend proveo na utrkama, kući ide s dvije medalje

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan produženi vikend proveo je aktivno. U subotu je sudjelovao na prvoj hibridnoj utrci u Osijeku - HyrOS.

Inovativan je to format koji spaja klasično trčanje i funkcionalni trening - marinci sa skokom u dalj, veslanje na ergometru, nošenje tereta, iskorake s bugarskom vrećom i čučanj izbačaj s medicinkom, piše SiB. Svaka je stanica uslijedila nakon otrčanog kilometra, a ministar Habijan izazovnu je utrku završio na trećem mjestu.

Nedjelju je ministar proveo na otoku Krapnju gdje se održala utrka Krapanj Island Run. Habijan se odlučio na stazu od deset kilometara te je ponovno osvojio treće mjesto. U videu pogledajte kako je izgledao njegov kraj utrke i proglašenje rezultata.