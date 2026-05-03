FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRILJIRAO /

Pogledajte ministra Habijana u top formi: Produženi vikend proveo na utrkama, kući ide s dvije medalje

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan produženi vikend proveo je aktivno. U subotu je sudjelovao na prvoj hibridnoj utrci u Osijeku - HyrOS. 

Inovativan je to format koji spaja klasično trčanje i funkcionalni trening - marinci sa skokom u dalj, veslanje na ergometru, nošenje tereta, iskorake s bugarskom vrećom i čučanj izbačaj s medicinkom, piše SiB. Svaka je stanica uslijedila nakon otrčanog kilometra, a ministar Habijan izazovnu je utrku završio na trećem mjestu. 

Nedjelju je ministar proveo na otoku Krapnju gdje se održala utrka Krapanj Island Run. Habijan se odlučio na stazu od deset kilometara te je ponovno osvojio treće mjesto. U videu pogledajte kako je izgledao njegov kraj utrke i proglašenje rezultata. 

VOYO logo
3.5.2026.
16:46
danas.hr
Damir HabijanUtrkaOsijekKrapanj
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa