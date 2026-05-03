Produženi vikend završava, ako niste već u autu, kasnite! Evo kada je najbolje krenuti

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete za vožnju u većem dijelu zemlje, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK) koji upozorava da tijekom dana, naročito poslijepodne i navečer, očekuju vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti zbog povratka s produženog vikenda.

Gust promet očekuje se osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, na autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama. Iz HAK-a napominju kako je, do 12. lipnja, dionica autoceste A1 - između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreb - zatvorena, te da se vozi obilaznicom.

Kako je RTL Danas ranije izvijestio, zbog Praznika rada i produženog vikenda, da su proteklih dana na cestama ogromne gužve. Mnogi su se pronašli u kilometarskim kolona, a osobito dugo se čekalo ispred tunela.

'Najbolje je krenuti nakon doručka'

U razgovoru s izvjestiteljem HAK-a, Irvinom Filipovićem, saznali smo što možemo sutra, odnosno danas, očekivati na cestama.

"Za sutra, nastavno i na vaš uvod, broj vozila koji je otišao prema našoj obali po nekom zakonu mora se i vratiti. Očekujemo vrlo gust promet na svim glavnim cestovnim pravcima. Prije svega to su autoceste A1 iz smjera Dalmacije, A6 Rijeka-Zagreb, iz smjera Hrvatskog primorja i Istre, ali i A3 Bregana-Lipovac iz smjera Slavonije i Baranje i susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Srbije", rekao je Filipović.

Na upit gdje se mogu očekivati najveće gužve, Filipović je kratko objasnio: "Krenimo redom: autocesta A1 - dvosmjeran je promet između čvorova Otočac i Žuta Lokva. Za očekivati je pojačan priljev vozila i duže kolone, posebice na tom dijelu. Autocesta A6 Rijeka-Zagreb iz smjera Hrvatskog primorja i Istre: imamo zonu radova između Ravne Gore i Vrbovskog, također dvosmjeran promet. A s po dva sužena traka vozi se na autocesti A3 Bregana-Lipovac i tu očekujemo duže kolone između Kutine i Popovače."

Za kraj je savjetovao da je najbolje vrijeme za povratak u prijepodnevnim satima. Upozorio je da svi oni koji krenu u poslijepodnevnim satima, odnosno iza ručka, da se "pripreme onda na nešto strpljenja". Napomenuo je poseban oprez za granične prijelaze u Posavini gdje se očekuje vrlo gust promet na ulasku u Hrvatsku.

