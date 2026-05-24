Dobivate gomilu neželjenih poziva? Ovo su mjere kojima ih uspješno možete zaustaviti

Neželjeni pozivi posljednjih su godina postali jedan od najčešćih oblika digitalnog uznemiravanja – od agresivnog telemarketinga do pokušaja telefonskih prijevara.

Učestali pozivi s nepoznatih brojeva mnogim korisnicima predstavljaju svakodnevnu smetnju, no stručnjaci upozoravaju da postoji nekoliko učinkovitih načina za smanjenje takvih kontakata i zaštitu privatnosti.

Ignoriranje i blokiranje kao prvi korak

Jedna od najučinkovitijih metoda zaštite i dalje je jednostavno ignoriranje sumnjivih poziva. Steve Morris, direktor digitalne marketinške tvrtke sa sjedištem u New Yorku, za HuffPost je upozorio kako i najmanja interakcija može potvrditi da je broj aktivan. "Čak i minimalna interakcija – javljanje, govorenje ili pritiskanje tipki – signalizira automatskim sustavima da je broj aktivan", istaknuo je Morris.

Zbog toga se preporučuje da se pozivi s nepoznatih brojeva prepuste govornoj pošti. Ako se korisnik ipak javi, stručnjaci savjetuju da odmah prekine poziv i blokira broj. Stephen Boyce, osnivač tvrtke za kibernetičku sigurnost The Cyber Doctor, naglašava kako prijavljivanje broja kao neželjenog poziva dodatno pomaže teleoperaterima i platformama poput Applea i Googlea u prepoznavanju sumnjivih kontakata.

Pametni telefoni nude dodatnu zaštitu

Moderni mobilni uređaji danas imaju ugrađene opcije za filtriranje neželjenih poziva. Android uređaji nude Googleovu zaštitu od spama i identifikaciju pozivatelja, dok korisnici iPhonea mogu uključiti opciju "Utišaj nepoznate pozivatelje", pri čemu se pozivi s brojeva koji nisu spremljeni u kontaktima automatski preusmjeravaju na govornu poštu.

Dodatnu zaštitu pružaju i aplikacije koje koriste baze podataka poznatih spam brojeva te korisnike upozoravaju na moguće prijevare ili automatski blokiraju sumnjive pozive.

Registar 'Ne zovi' i zaštita potrošača

U Hrvatskoj je potrošačima dostupan i službeni mehanizam zaštite putem Registra "Ne zovi", koji vodi HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti). Upisom telefonskog broja u registar zabranjuju se promotivni pozivi legitimnim tvrtkama i telemarketinškim agencijama.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da registar ne može spriječiti pozive prevaranata koji djeluju izvan zakonskih okvira. Takve pozive, uključujući poznate "wangiri" prijevare, preporučuje se prijaviti vlastitom teleoperateru.

Oprez pri dijeljenju broja telefona

Dugoročna zaštita uvelike ovisi i o načinu na koji korisnici dijele svoje podatke. Stručnjaci savjetuju da se telefonski broj tretira kao privatna informacija te da se izbjegava njegovo nepotrebno ostavljanje na internetskim obrascima, društvenim mrežama i sličnim platformama.

Što je broj manje dostupan na internetu, manja je vjerojatnost da će završiti u bazama za telemarketing ili među podacima koje koriste prevaranti. Korisnici također imaju pravo zatražiti uklanjanje svojih podataka iz marketinških baza tvrtki s kojima su ranije poslovali.

Iako potpuno uklanjanje neželjenih poziva nije jednostavno, kombinacija blokiranja, korištenja zaštitnih opcija na uređajima i pažljivijeg upravljanja osobnim podacima može značajno smanjiti broj takvih kontakata i povećati razinu privatnosti.

