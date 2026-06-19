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Sudar dvije najbolje ekipe skupine A: Tko će do prvog mjesta?

Sudar dvije najbolje ekipe skupine A: Tko će do prvog mjesta?
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Foto: Rodrigo OROPEZA/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

19.6.2026.
0:58
Dominik Franculić
Rodrigo OROPEZA/AFP/Profimedia
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2. kolo skupine A
19.06.2026.
03:00
0
Meksiko
 
:
0
Južna Koreja
 

Mogući sastavi

Meksiko: Rangel - Gallardo, Vasquez, Alvarez, Sanchez - Lira - Quinones, Fidalgo, Mora, Alvarado - Jimenez

J. Koreja: Seung-gyu Kim - G. Lee, Min-Jae Kim, H. Lee - T. Lee, S. Paik, In-Beom Hwang- Y.W. Seol - Son Heung-min, K. Lee- H. Oh

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata. Igra se u Guadlajari, a sudac je Urugvajac Gustavo Tejera.

Najava 

Dvije ekipe koje su slavile u prvom kolu skupine A Svjetskog prvenstva idu jedna na drugu u drugome kolu. Meksiko je na otvaranju prvenstva pobijedio Južnu Afriku 2-0, a Koreja je s 2-1 bila bolja od Češke.

Nakon što su JAR i Češka remizirali 1-1, Južna Koreja i Meksiko će igrati za vrh skupine B utakmicu u Guadalajari. Pobjednik ovoga dvoboja osigurao bi prvo mjesto u skupini i dvoboj u šesnaestini finala protiv jedne od trećeplasiranih selekcija. U slučaju remija, obje bi momčadi bile na četiri boda i praktički bi osigurale prolazak u nokaut fazu. 

Kod Južne Koreje bi svi trebali biti dostupni izborniku Hongu, dok Aguirre ne može računati na Cesara Montesa koji je pocrvenio u prvom kolu.

MeskikoJužna KorejaSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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