Sudar dvije najbolje ekipe skupine A: Tko će do prvog mjesta?

2. kolo skupine A 0 Meksiko : 0 Južna Koreja

Mogući sastavi

Meksiko: Rangel - Gallardo, Vasquez, Alvarez, Sanchez - Lira - Quinones, Fidalgo, Mora, Alvarado - Jimenez

J. Koreja: Seung-gyu Kim - G. Lee, Min-Jae Kim, H. Lee - T. Lee, S. Paik, In-Beom Hwang- Y.W. Seol - Son Heung-min, K. Lee- H. Oh

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata. Igra se u Guadlajari, a sudac je Urugvajac Gustavo Tejera.

Najava

Dvije ekipe koje su slavile u prvom kolu skupine A Svjetskog prvenstva idu jedna na drugu u drugome kolu. Meksiko je na otvaranju prvenstva pobijedio Južnu Afriku 2-0, a Koreja je s 2-1 bila bolja od Češke.

Nakon što su JAR i Češka remizirali 1-1, Južna Koreja i Meksiko će igrati za vrh skupine B utakmicu u Guadalajari. Pobjednik ovoga dvoboja osigurao bi prvo mjesto u skupini i dvoboj u šesnaestini finala protiv jedne od trećeplasiranih selekcija. U slučaju remija, obje bi momčadi bile na četiri boda i praktički bi osigurale prolazak u nokaut fazu.

Kod Južne Koreje bi svi trebali biti dostupni izborniku Hongu, dok Aguirre ne može računati na Cesara Montesa koji je pocrvenio u prvom kolu.