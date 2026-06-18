Poznati sastavi! Češka i Južna Afrika igraju utakmicu za praktički ostanak na Mundijalu

Češka od 18 sati igra protiv Južne Afrike u skolup drugog kola skupine A. Svjetskog prvenstva 2026.

2. utakmica skupine A SP-a 2026. 0 Češka : 0 Južna Afrika

Tekstualni prijenos utakmice

Sastavi: Češka: Kovar - Hranac, Holeš, Krejči - Coufal, Sadilek, Darida, Červ, Sojka - Hložek, Schick

Južna Afrika: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Mbatha, Adams - Maseko, Rayners, Appolis

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Nakon poraza u uvodnim utakmicama, Češka i Južna Afrika na stadionu u Atlanti traže prve bodove i očuvanje nade za prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Poražena momčad, ovisno o drugom rezultatu u skupini, mogla bi postati prva eliminirana reprezentacija s turnira.

Češka je u prvom kolu povela protiv Južne Koreje golom kapetana Ladislava Krejčíja, no na kraju je izgubila 2:1. Unatoč porazu, momčad je pokazala opasnost iz prekida i kroz fizičku igru, što će biti njihov glavni adut. "Želimo više držati loptu i biti samopouzdaniji", izjavio je napadač Tomáš Chorý, najavljujući ofenzivniji pristup. Statistički modeli daju im ulogu jasnog favorita s preko 52 posto šanse za pobjedu, a povijest je također na njihovoj strani, s obzirom na to da su samo dvaput u povijesti izgubili prve dvije utakmice na SP-u.

Južna Afrika je turnir otvorila na najgori mogući način. Osim poraza 2:0 od domaćina Meksika, utakmicu su završili s devetoricom igrača. Zbog crvenih kartona, izbornik Hugo Broos ne može računati na ključne veznjake Yayu Sitholea i Thembu Zwanea. Njihova igra protiv Meksika bila je iznimno loša, sa samo tri udarca na gol i tek dva dodira s loptom u suparničkom šesnaestercu. "Bafana Bafana" je pod velikim pritiskom i bez pobjede u posljednjih šest utakmica, a morat će pronaći način da izbjegnu prvi put u povijesti dva uzastopna poraza na Svjetskom prvenstvu.

Dvoboj u Atlanti bit će upisan u povijest kao prvi u kojem su oba izbornika starija od 70 godina. Čeh Miroslav Koubek (74) i Belgijanac na klupi Južne Afrike, Hugo Broos (74), postavit će novi rekord. Zanimljivo, ove dvije reprezentacije susrele su se samo jednom, davne 1997. na Kupu konfederacija, kada je utakmica završila rezultatom 2:2.

S obzirom na sve, od forme do izostanaka ključnih igrača, Češka u utakmicu ulazi kao jasan favorit. Južnoafričkoj Republici trebat će izvanredna predstava da bez dva važna igrača parira fizički dominantnijem suparniku i sačuva nade za prolazak skupine. Utakmica na Mercedes-Benz stadionu na rasporedu je u četvrtak