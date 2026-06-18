Kopić piše za portal Net.hr: 'Teško je prihvatiti način na koji smo primili dva pogotka'

Hrvatska nogometna reprezentacija je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi otvorila porazom porazom protiv Engleske 4-2, u najzanimljivoj utakmici na SP-u do sada. Bila je to izuzetno sadržajna utakmica koju moramo podijeti na dva potpuno razliita poluvremena. Prvo u kojem smo bili dobri, ali su nas grube pogreške koštale boljeg rezultata i drugo u kojem je Engleska bila značajno bolji suparnik.

Počeli utakmicu u 3-4-2-1

Utakmicu smo započeli u formaciji 3-4-2-1 u fazi napada i 5-4-1 u fazi obrane. Engleska u standardnih 4-2-3-1.

U utakmicu smo usli sa jako dobri gardom, visokim pritiskom na zadnju liniju protivnika i vratara Pickforda. Natjerali smo Engleze na neke pogreške u otvaranju utakmice. Na taj način smo izborili i prvi korner nakon kojeg je Šutalo bio u dobroj situaciji. Podizali smo našu zadnju liniju, bili smo vrlo kompaktni, dobro organizirani, drzali intenzitet pritiska i tjerali protivnika na pogreske. Osjećaj u prvih 10 minuta je bio da smo jako dobro pripremili utakmicu te da ćemo Englezima raditi velike probleme.

Medutim, prva velika pogreska, neoprezna reakcija naseg kapetana Luke Modrića dala je Englezima priliku za prvo vodstvo na utakmici. Izvrsna reakcija Livakovića i ponavljanje penala o kojem bi se dalo diskutirati. Jos jednom se pokazalo koliko je u ovakvim utakmicama bitan svaki detalj, kako razina koncentracije mora biti na visokoj razini, te da se sve pogreške skupo plaćaju.

Ovo Svjetsko prvenstvo prekide branimo u zonskoj postavci u kojoj svaki igrač odgovara za svoj prostor. Međutim, bili smo vrlo ranjivi u prekidima. Englezi su jako dobro radili blokove za svoje najopasnije igrače. Nakon jedne takve uigrane situacije Kane je ostao sam i zabio svoj drugi pogodak. Teško je za prihvatiti način na koji smo primili dva pogotka.

Nakon gola, utakmica je bila izjednačena. Mi smo u organizaciji napada pokušavali sa asimetričnom postavkom u kojoj je Perišić bio visoko postavljen na svojoj lijevoj strani, dok je Stanišić na desnoj bio postavljen nešto niže, pokušavajući davati dobar balans u branjenju defanzivnih tranzicija, s Modrićem i Pašalićem koji su trebali preuzeti kontrolu napadačkih akcija i stabilnost u posjedu lopte, Baturinom i Sučićem između linija, te isturenim Petrom Musom.

U situacijama defanzivnih tranzicija imali smo probleme po našoj lijevoj strani

U ovom periodu utakmice smo u puno situacija natjerali protivnika na igru u niskom bloku, ali je nedostajala kvalitetna ideja kako igrati na postavljenu obranu protivnika, probiti protivnički blok te doći do većeg broja prilka pred protivničkim golom. Trebalo nam je više kretanja bez lopte, utrčavanja u 3/3 terena i veća doza kreativnosti.

Na drugoj strani, Englezi su iz takvog bloka čekali na naše pogreške kako bi bili opasni iz kontranapada. U situacijama defanzivnih tranzicija imali smo probleme po našoj lijevoj strani. Ostajenjem Stanišića nešto niže u organizaciji napada naša desna strana je bila defanzivno stabilna, međutim, po našoj lijevoj strani s visoko postavljenim Perišićem, Gvardiol je ostajao na brisanom prostoru.

Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Englezi su u tim situacijama pokazivali svoju fizicku moc i brzinske kapacitete gdje su se dobro u rotacijama izmjenjivali i radili nam probleme Madueke i Bellingham, koji je vise gravitirao prema desnoj strani dok je Rice napadao lijevi 'half space'. Druga ideja izbornika Engleske Thomasa Tuchela bila je duboko spuštanje Kanea gdje je uvijek jedan od naša tri igrača zadnje linije izlazio s njim do kraja u pritisak, tako da su preostala dva igrača zadnje linije bila vrlo izložena na širokom prostoru. Posebno se to odnosilo na Gvardiola na našoj lijevoj strani.

Defanzivno, u puno situacija smo radili jako dobar središnji pressing, posebno nam je dobru energiju davao Perišić koji je govorom tijela konstantno poticao na pritisak na zonu lopte i kvalitetnu defanzivnu duel igru. Iz jedne takve situacije i oduzete lopte, izuzetno dobro smo razigrali a Baturina je majstorski pogodio za 1-1.

'Englezi su jako dobro radili blokove'

U tim trenucima ponovno se osjećalo da smo dobri, da imamo puno toga za reći u ovoj utakmici i da će nas ovaj pogodak jos više psihološki podići.

Ovo Svjetsko prvenstvo prekide branimo u zonskoj postavci u kojoj svaki igrač odgovara za svoj prostor. Međutim, bili smo vrlo ranjivi u prekidima. Englezi su jako dobro radili blokove za svoje najopasnije igrače. Nakon jedne takve uigrane situacije Kane je ostao sam i zabio svoj drugi pogodak. Teško je za prihvatiti način na koji smo primili dva pogotka.

Foto: Razvan Pasarica/Sport News/Profimedia

Engleska do tog trenutka nije impresionirala kvalitetom igre, zabili su golove nakon naše dvije velike pogreške.

Do kraja prvog poluvremena nastavili smo igrati, tražiti drugi pogodak i u posljednjim trenucima izvrsna akcija naših. Perišić kao lijevi wing back radi izvrsno kretanje, napada prostor iza zadnje linije protivnika, odlično proigravanje Marija Pašalića i reakcija Petra Muse. Na poluvrijeme smo otišli sa 2-2 i dojmom da moramo biti stabilniji u defanzivnim tranzicijama, puno bolje braniti prekide, ali smo vrlo blizu kvalitetnog rezultata, te da Engleska nije impresionirala kvalitetom igre.

Međutim, pocetkom nastavka potpuno drugačija slika na terenu. Englezi izuzetno agresivni, moćni, odmah na pocetku Bellingham postize treći pogodak, ponovno probivsi nasu lijevu stranu. Nakon toga stvorili su nekoliko jako dobrih prilika, te nas je samo Dominik Livaković izvrsnim reakcijama držao na životu.

Zaslužena pobjeda Engleza

Izbornik Zlatko Dalić je pokušao izmjenama stabilizirati utakmicu i preuzeti kontrolu igre. Mateo Kovačić umjesto kapetana Luke Modrića, te od 66. minute ulaskom Marca Pašalica i Matanovića umjesto Vuškovića i vrlo dobrog Muse, prešli smo na igru sa četiri igrača u zadnjoj liniji u formaciji 4-2-3-1. Do kraja utakmice smo pokušavali doci do izjednačujućeg pogotka, ali smo preko primili i četvrti pogodak. Obrazac je bio jednak, probijanje naše lijeve strane, nakon čega je Rashford ostao sam na suprotnoj strani i poentirao za 4-2.

Engleska ima širinu kadra, igrači sa klupe su svojim ulaskom zadržali razinu kvalitete, intenzitet u duelima, istrčavanjima tranzicija I sigurno je da je to nešto na ćemu ce engleska reprezentacija inzistirati na ovom natjecanju.

U konačnici zaslužena pobjeda Engleske, sa dobrim dojmom igre naše reprezentacije u prvom poluvremenu i slabijim u drugom.

Analizirajući statističke pokazatelje, jasno vidimo kako je Engleska zasuzeno došla do pobjede sa izuzetno visokim xG faktorom od 4.38 (očekivani golovi), naspram nasih 0.77.

Također bitan statistički pokazatelj je broj posjeda lopte u protivničkih 16m (Engleska 22 – Hrvatska 8) koji govori u prilog tome koliko su Englezi bili opasniji pred našim golom.