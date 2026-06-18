Tko preživi, pričat će: Osmi dan SP-a donosi borbu za opstanak i ključnu utakmicu 'Zmajeva'

Osmi dan Svjetskog prvenstva u nogometu donosi nam četiri utakmice drugog kola koje će uvelike odrediti sudbinu osam reprezentacija.

Nakon početnog ispitivanja snaga, za mnoge više nema prava na pogrešku. Na rasporedu su dvoboji u skupinama A i B, a ulozi su golemi: od borbe za prve bodove i goli opstanak do okršaja za vrh ljestvice i osiguravanje puta u nokaut-fazu. Dan je to koji obećava dramu, taktička nadmudrivanja i utakmice u kojima će odlučivati nijanse.

Domaćin na krilima navijača napada Katar

Na stadionu BC Place u Vancouveru, točno u ponoć, jedan od domaćina turnira, Kanada, tražit će povijesnu prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Nakon što su osvojili prvi bod u povijesti remijem protiv Bosne i Hercegovine (1:1), euforija u zemlji je na vrhuncu. Izbornik Jesse Marsch implementirao je stil igre s visokim presingom, a momčad predvode zvijezde svjetskog kalibra poput Alphonsa Daviesa i Jonathana Davida. Uz zaglušujuću podršku s tribina, Kanađani s pravom vjeruju da mogu doći do tri boda.

Ipak, zadatak neće biti lak. Katar, koji je također osvojio bod u prvom kolu protiv favorizirane Švicarske, pokazao je da nije došao na turnir samo sudjelovati. Iskusni španjolski strateg Julen Lopetegui postavio je čvrst i organiziran sustav igre koji se uvelike oslanja na genijalnost Akrama Afifa. Iako je momčad sastavljena većinom od igrača iz domaće lige, a nedostatak jakih pripremnih utakmica bio je problem, remi sa Švicarcima dokaz je njihove borbenosti i taktičke zrelosti.

Hoće li "Zmajevi" poletjeti?

Nakon što su u prvom kolu i Bosna i Hercegovina (protiv Kanade) i Švicarska (protiv Katra) odigrale 1:1, njihov međusobni (21:00) dvoboj na SoFi stadionu u Los Angelesu dobiva na težini. Momčad Sergeja Barbareza, koja je na prvenstvo stigla nakon herojskog izbacivanja Italije u doigravanju, pokazala je zube protiv domaćina Kanade. Vodili su pogotkom Jove Lukića, no na kraju su morali prihvatiti podjelu bodova. "Zmajevi" se uzdaju u direktan i fizički nogomet, a glavna snaga leži u iskustvu četrdesetogodišnjeg kapetana Edina Džeke te energiji Ermedina Demirovića.

S druge strane, Švicarska u utakmicu ulazi kao favorit na papiru, ali i s dozom razočaranja nakon što su protiv Katara ispustili pobjedu u sudačkoj nadoknadi. Momčad Murata Yakina poznata je po izvanrednoj taktičkoj disciplini i konzistentnosti. Osovinu čine zvijezde europskih velikana: Manuel Akanji u obrani, nezaustavljivi Granit Xhaka u sredini te opasni Breel Embolo u napadu. Iako su Švicarci tehnički potkovanija ekipa, povijest međusobnih susreta ide na ruku BiH. U jedinoj dosadašnjoj utakmici, prijateljskom ogledu 2016. godine, Bosna i Hercegovina je slavila s 2:0. Pobjeda bi za bilo koju od ove dvije reprezentacije značila ogroman korak prema drugom krugu.

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Biti ili ne biti

U Atlanti nas u 18 sati čeka dvoboj očajnika. I Češka i Južnoafrička Republika prvenstvo su otvorile porazima i novi kiks značio bi gotovo siguran oproštaj od daljnjeg natjecanja. Česi su u prvom kolu izgubili od Južne Koreje s 2:1, dok je Južna Afrika poražena od Meksika rezultatom 2:0. Pritisak je stoga na obje momčadi, a bod nikome ne odgovara.

Češka reprezentacija, predvođena igračima iz najjačih europskih liga, nada se buđenju svojih glavnih zvijezda. Od napadača Patrika Schicka očekuju se golovi, dok bi bitku na sredini terena trebao kontrolirati Tomáš Souček. Iako su u prvom susretu razočarali, tehnička kvaliteta je neupitno na njihovoj strani. Južna Afrika, s druge strane, mora pokazati daleko više napadačke odvažnosti. Nakon blijedog izdanja protiv Meksika, ključno će biti mogu li Lyle Foster i Teboho Mokoena stvoriti probleme čvrstoj češkoj obrani. Jedini dosadašnji međusobni susret ove dvije nacije odigran je davne 1997. na Kupu konfederacija i završio je bez pobjednika, 2:2. Gotovo tri desetljeća kasnije, ulog je neusporedivo veći.

Meksiko i Južna Koreja za potvrdu dominacije

U tri ujutro dan zatvara poslastica u Guadalajari, okršaj pobjednika iz prvog kola. Meksiko, koji je na otvaranju rutinski svladao Južnu Afriku, i Južna Koreja, koja je preokretom slavila protiv Češke, borit će se za prvo mjesto u skupini. Pobjednik ovog dvoboja praktički bi osigurao plasman u osminu finala i stekao golemu prednost uoči posljednjeg kola. Meksiko je kao domaćin pokazao snagu i autoritet, a napadački dvojac Julián Quiñones i Raúl Jiménez već se upisao u strijelce.

S druge strane, Južna Koreja je demonstrirala mentalnu snagu i kvalitetu. Predvođeni superzvijezdom LAFC-a, Son Heung-minom, i opasnim Hwang In-beomom, Korejci posjeduju brzinu i tehniku kojom mogu nauditi svakom suparniku. Ove dvije reprezentacije imaju bogatu povijest, a pamti se njihov dvoboj na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada je Meksiko slavio s 2:1. Očekuje nas otvorena i dinamična utakmica koja bi mogla biti jedna od najzanimljivijih u grupnoj fazi.

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