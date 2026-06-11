Otvaranje SP-a iz noćne more: Igrač JAR-a skrivio gol pa kasnije dobio i crveni

Južnoafrička republika imala je težak zadatak na otvaranju SP-a gdje je morala igrati protiv jednog od domaćina, Meksika.

Posebno je teško bilo Sitholeu koji je imao dvije katastrofalne reakcije.

Sphephelo S'Miso "Yaya" Sithole (27) je treći igrač koji je napravio pogrešku koja dovodi do gola i dobivanja crvenog kartona u istoj utakmici na Svjetskom prvenstvu od 1966., nakon što su to učinili Cyrille Domoraud iz Obale Bjelokosti i Čeh Tomás Ujfaluši, oboje 2006. godine.

3 - Yaya Sithole 🇿🇦 es el tercer jugador que comete un error que acaba en gol y recibe una tarjeta roja en un mismo partido en @fifaworldcup_es desde 1966 tras el marfileño Cyrille Domoraud ante Serbia y el checo Tomás Ujfalusi frente a Ghana, ambos en 2006. Enganchado. pic.twitter.com/hZnA3kNaJj — OptaJose (@OptaJose) June 11, 2026

Sithole je član portugalskog prvoligaša Tondele, a Mundijal 2026. godine mu nikako neće ostati u najljepšem sjećanju.

Prije utakmice održano je i svečano otvaranje Mundijala, a kako je to izgledalo na jednom od najnogometnijih i kultnih stadiona svih vremena, pogledajte OVDJE.