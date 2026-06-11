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Otvaranje SP-a iz noćne more: Igrač JAR-a skrivio gol pa kasnije dobio i crveni

Otvaranje SP-a iz noćne more: Igrač JAR-a skrivio gol pa kasnije dobio i crveni
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Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia

Sithole je član portugalskog prvoligaša Tondele, a Mundijal 2026. godine mu nikako neće ostati u najljepšem sjećanju

11.6.2026.
22:54
Sportski.net
CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia
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Južnoafrička republika imala je težak zadatak na otvaranju SP-a gdje je morala igrati protiv jednog od domaćina, Meksika

Posebno je teško bilo Sitholeu koji je imao dvije katastrofalne reakcije. 

Sphephelo S'Miso "Yaya" Sithole (27) je treći igrač koji je napravio pogrešku koja dovodi do gola i dobivanja crvenog kartona u istoj utakmici na Svjetskom prvenstvu od 1966., nakon što su to učinili Cyrille Domoraud iz Obale Bjelokosti i Čeh Tomás Ujfaluši, oboje 2006. godine. 

Sithole je član portugalskog prvoligaša Tondele, a Mundijal 2026. godine mu nikako neće ostati u najljepšem sjećanju. 

Prije utakmice održano je i svečano otvaranje Mundijala, a kako je to izgledalo na jednom od najnogometnijih i kultnih stadiona svih vremena, pogledajte OVDJE

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Crveni Karton
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