Tko je Miroslav Koubek? 'Nisam pijanac, ali volim popiti dva-tri piva kada se ukaže prilika'

Miroslav Koubek, 74-godišnji češki nogometni stručnjak, upisao se u četvrtak navečer po američkom vremenu, u petak ujutro po hrvatskom, u povijest kao najstariji izbornik koji je ikada vodio jednu reprezentaciju na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Ovaj nevjerojatan trenutak dogodio se na otvaranju natjecanja u skupini A na prvenstvu 2026. godine, kada je poveo Češku u dvoboju protiv Južne Koreje u Guadalajari. Bila je to druga utakmica SP-a i drugi dvoboj u skupini A. Time je srušio rekord koji je samo nekoliko sati ranije postavio njegov kolega na suparničkoj klupi.

Nevjerojatna utrka veterana na klupi

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi ostat će upamćeno po nesvakidašnjoj situaciji u kojoj se rekord za najstarijeg trenera mijenjao čak tri puta u svega nekoliko dana. Do početka turnira, tu je titulu držao legendarni Nijemac Otto Rehhagel, koji je s 71 godinom vodio Grčku na prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi. Šesnaest godina kasnije, pozornicu su preuzeli trenerski veterani.

Prvi je Rehhagelov rekord oborio belgijski stručnjak Hugo Broos. Sa 74 godine, poveo je Južnoafričku Republiku u utakmici otvaranja protiv domaćina Meksika na kultnom stadionu Azteca. Međutim, njegova vladavina na vrhu trajala je vrlo kratko. Samo nekoliko sati kasnije, kada je započela utakmica između Češke i Južne Koreje, Miroslav Koubek, koji je sedam mjeseci stariji od Broosa, preuzeo je titulu rekordera.

Kao da priča nije dovoljno zanimljiva, u pozadini se odvijala i drama oko Nizozemca Dicka Advocaata. S navršenih 78 godina, on je trebao uvjerljivo postati najstariji trener, no njegov put s reprezentacijom Curaçaa bio je turbulentan. Nakon što je osigurao povijesni plasman, Advocaat je u veljači podnio ostavku zbog zdravstvenih problema svoje kćeri. Ipak, nakon što se situacija popravila, vratio se na klupu samo nekoliko tjedana uoči prvenstva i na kraju vodio svoju momčad protiv Njemačke, postavši treći i konačni rekorder turnira.

Put do prvenstva bio je trnovit

Koubekov dolazak na Svjetsko prvenstvo nije samo priča o godinama, već i o nevjerojatnoj otpornosti i vjeri. Preuzeo je nacionalnu vrstu u prosincu 2025. godine, u trenutku kada je momčad bila u rasulu. Kvalifikacije su bile obilježene katastrofalnim rezultatima, uključujući ponižavajući poraz od Farskih Otoka (2-1) i težak poraz od Hrvatske (5-0). Malo tko je vjerovao da se Češka može izvući.

Ipak, iskusni Koubek, kojeg je sam opisao kao "osvježavajuću promjenu", uspio je ujediniti svlačionicu.

"Bilo je važno osobno posjetiti sve kandidate za reprezentaciju. Razgovarali smo iskreno, gledajući se u oči. Igrači su i sami priznali da nešto nedostaje", otkrio je Koubek, prenose strani mediji.

Pod njegovim vodstvom, Češka je kroz dodatne kvalifikacije izborila plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo od 2006. godine. U dvije dramatične utakmice na domaćem terenu, protiv Irske i Danske, Češka je slavila nakon izvođenja jedanaesteraca, a Koubek je nakon posljednjeg sučeva zvižduka završio u zraku, bačen od strane svojih igrača, s očima punim suza.

"Ovo je moj najveći sportski, a možda i životni uspjeh", izjavio je tada.

Skromni majstor iz Plzeňa

Miroslav Koubek je trenersko ime gradio polako i strpljivo. Bivši vratar praške Sparte, najveći je klupski uspjeh ostvario relativno kasno, s 63 godine, kada je 2015. osvojio naslov prvaka Češke s Viktorijom Plzeň. Njegova filozofija temelji se na čvrstim pravilima. "Disciplina, kako na terenu, tako i u privatnom životu, te davanje apsolutno svega u igri", temelji su na kojima gradi svoj autoritet.

Iako je poznat kao strog trener, nakon povijesnog plasmana na Mundijal priznao je da je slavio "do jutra". Jedna njegova izjava pravi je hit...

"Nisam neki pijanac, ali volim popiti dva-tri piva kada se ukaže prilika", rekao je Koubek, čiji je najveći klupski uspjeh vezan za grad poznat kao dom piva Pilsner. Taj spoj strogoće i ljudskosti očito je formula koja je preporodila češku reprezentaciju koja se na ovom SP-u nada čudu.

Na Svjetsko prvenstvo Češka je stigla bez velikih zvijezda, s tek nekolicinom igrača u najjačim europskim ligama, poput Tomáša Součeka (West Ham), Ladislava Krejčíja (Wolverhampton) i Patrika Schicka (Leverkusen). Svjestan ograničenja svoje momčadi, Koubek je ostao čvrsto na zemlji. "Imamo viziju, ali nemojte misliti da ćemo igrati tiki-taku. Mi to jednostavno ne možemo. Naš cilj je proći skupinu, to bi bio uspjeh", jasan je bio izbornik.

Njegova poruka igračima od prvog je dana bila ista:

"Nismo ovdje samo da bismo sudjelovali."

Time je pokazao da, unatoč godinama, njegova strast i ambicija ne jenjavaju.