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Česi izazvali prometni kolaps uoči SP-a: Pogledajte kaos o kojem svi pričaju

Česi izazvali prometni kolaps uoči SP-a: Pogledajte kaos o kojem svi pričaju
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Foto: Screenshot X

Prvi trening češke reprezentacije u Guadalajari obilježila je bizarna prometna nezgoda

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
12.6.2026.
4:19
Screenshot X
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Češka nogometna reprezentacija doživjela je u četvrtak situaciju kojoj se nisu nadali, odmah po dolasku u Meksiko, gdje nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Na prvom treningu uoči 1. kola skupine A SP-a protiv Južne Koreje u Guadalajari, dogodio se cijeli niz nesvakidašnjih događaja.

Nakon konferencije za medije koju je vodio izbornik Miroslav Koubek, reprezentacija se uputila prema Sports Areni uz autocestu Nogales.

Međutim, vozač autobusa pogriješio je ulaz i autobus s igračima zapeo je na ulazu u sportski kompleks, što je izazvalo prometni kolaps, a potom su ih na travnjaku dočekale prskalice, prenosi ESPN Mexico.

Vozilo nije moglo naprijed. Zbog toga su igrači morali izići iz autobusa i pješice prijeći parkiralište kako bi stigli do terena na kojem su trebali održati prvi trening.

Zbog zastoja autobusa blokirana je bila većina prometnih traka i nastao je kaos u prometu. U pomoć je priskočila Nacionalna garda, koja je zatvorila i preostalu traku kako bi vozač imao više prostora za manevriranje, no ni to nije pomoglo.

Autobus je ostao nepomičan zbog neravnog terena i šljunka. Kada su igrači napokon stigli na travnjak i okupili se oko stručnog stožera za upute, uslijedilo je još jedno iznenađenje. Automatske prskalice na terenu uključile su se i potpuno natopile nogometaše, ali i brojne okupljene novinare.

Češka upravo igra svoju prvu utakmicu u skupini A igrati protiv Južne Koreje. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.češka Nogometna ReprezentacijaPrometni Kolaps
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