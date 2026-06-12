Česi izazvali prometni kolaps uoči SP-a: Pogledajte kaos o kojem svi pričaju

Češka nogometna reprezentacija doživjela je u četvrtak situaciju kojoj se nisu nadali, odmah po dolasku u Meksiko, gdje nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Na prvom treningu uoči 1. kola skupine A SP-a protiv Južne Koreje u Guadalajari, dogodio se cijeli niz nesvakidašnjih događaja.

Nakon konferencije za medije koju je vodio izbornik Miroslav Koubek, reprezentacija se uputila prema Sports Areni uz autocestu Nogales.

Međutim, vozač autobusa pogriješio je ulaz i autobus s igračima zapeo je na ulazu u sportski kompleks, što je izazvalo prometni kolaps, a potom su ih na travnjaku dočekale prskalice, prenosi ESPN Mexico.

¡REPÚBLICA CHECA COLAPSÓ EL TRÁFICO DE ZAPOPAN! 😰



El camión se quedó atascado en la entrada del complejo del entrenamiento y bloquearon la vialidad por casi una hora ❌



Los jugadores tuvieron que caminar un buen tramo para poder entrenar 😳 pic.twitter.com/PQXVaJt02v — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

Vozilo nije moglo naprijed. Zbog toga su igrači morali izići iz autobusa i pješice prijeći parkiralište kako bi stigli do terena na kojem su trebali održati prvi trening.

Zbog zastoja autobusa blokirana je bila većina prometnih traka i nastao je kaos u prometu. U pomoć je priskočila Nacionalna garda, koja je zatvorila i preostalu traku kako bi vozač imao više prostora za manevriranje, no ni to nije pomoglo.

Autobus je ostao nepomičan zbog neravnog terena i šljunka. Kada su igrači napokon stigli na travnjak i okupili se oko stručnog stožera za upute, uslijedilo je još jedno iznenađenje. Automatske prskalice na terenu uključile su se i potpuno natopile nogometaše, ali i brojne okupljene novinare.

Češka upravo igra svoju prvu utakmicu u skupini A igrati protiv Južne Koreje.