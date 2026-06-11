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SKUPINA A /

Druga utakmica nosi neizvjesnost: Sudar dva nogometna svijeta

Druga utakmica nosi neizvjesnost: Sudar dva nogometna svijeta
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Foto: Boris Kovacev/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

11.6.2026.
22:20
Sportski.net
Boris Kovacev/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia
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1. kolo Skupine A
12.06.2026.
04:00
0
Južna Koreja
 
:
0
Češka
 

Uživo

- Utakmica počinje u 4 sata po hrvatskom vremenu. Igra se u Guadlajari u Meksiku.

Najava

Drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026, ujedno i drugu u skupinu A igrat će Južna Koreja i Češka

Južna Koreja koju predvodi kapetan iz 2002. Myung-bo Hong ima niz igrača iz jakih europskih liga i bit će vrlo zanimljiva ekipa jer tu je i Son Heung-min, njihova najveća zvijezda koja sada nastupa za Los Angeles FC.

Češku smo dobro upoznali u kvalifikacijama jer su igrali s Hrvatskom i završili drugi te kroz dodatne kvalifikacije došli na SP. U doigravanju su izbacili Irsku i Dansku, oba puta na jedanaesterce. Fizički snažna reprezentacija koja se dosta oslanja na prekide i svima su u stanju zagorčati život.

Svjetsko Prvenstvo 2026.češka Nogometna ReprezentacijaJužna KorejaUživo
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