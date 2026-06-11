Druga utakmica nosi neizvjesnost: Sudar dva nogometna svijeta

1. kolo Skupine A 0 Južna Koreja : 0 Češka

Uživo

- Utakmica počinje u 4 sata po hrvatskom vremenu. Igra se u Guadlajari u Meksiku.

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Drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026, ujedno i drugu u skupinu A igrat će Južna Koreja i Češka.

Južna Koreja koju predvodi kapetan iz 2002. Myung-bo Hong ima niz igrača iz jakih europskih liga i bit će vrlo zanimljiva ekipa jer tu je i Son Heung-min, njihova najveća zvijezda koja sada nastupa za Los Angeles FC.

Češku smo dobro upoznali u kvalifikacijama jer su igrali s Hrvatskom i završili drugi te kroz dodatne kvalifikacije došli na SP. U doigravanju su izbacili Irsku i Dansku, oba puta na jedanaesterce. Fizički snažna reprezentacija koja se dosta oslanja na prekide i svima su u stanju zagorčati život.