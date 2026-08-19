USKOK razbio veliku narko-mrežu: Među desetero uhićenih i odvjetnica

Nakon opsežne istrage, USKOK je podignuo optužnicu protiv devetero hrvatskih te jednog slovenskog državljanina zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 18. ožujka 2026. u odnosu na devetero okrivljenika te proširena 28. travnja 2026. u odnosu na jednog okrivljenika, podigao optužnicu protiv devetero hrvatskih državljana (1993., 1997., 1994., 1993., 1987., 1995., 1994., 2003., 1981.) i jednog slovenskog državljanina (1977.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od kraja 2024. do 17. ožujka 2026. u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Sloveniji, povezali u zajedničko djelovanje III. - X. okr. radi ostvarenja značajne nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, proizvodnjom i daljnjom prodajom većih količina droge konoplje, hašiša, kokaina i amfetamina.

Radi realizacije tog plana, I. i II. okr. su osobno ili posredstvom IV. okr., s nepoznatim krijumčarima navedenih droga iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske unije, dogovarali količinu, cijenu i isporuku tih droga i organizirali dopremu u Slavoniju, nakon čega su III. okr. te V. - VIII. okr., sukladno dogovoru i prema uputama I. i II. okr. drogu preuzimali i skladištili na dogovorenim lokacijama i potom dalje preprodavali, dok je X. okr. drogu dovozio iz Slovenije u Vukovar. Također je II. okr., u dogovoru s I. i V. okr. u improviziranom laboratoriju proizveo najmanje 2 kilograma amfetamina namijenjenog daljnjoj prodaji.

Pritom je IX. okr. u dogovoru s I. i III. okr. uspostavljala kontakte s nepoznatim krijumčarima droge konoplje iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje 10 kilograma te droge radi daljnje preprodaje od strane drugih okrivljenika. Nakon što bi članovi zločinačkog udruženja ili osobe koje su od udruženja kupovale drogu bili uhićeni, IX. okr. je, prema uputama I. okr., kao odvjetnica preuzimala njihova zastupanja te im prenosila njegove upute o načinu iskazivanja, a zatim o sadržajima tih iskaza obavještavala I. i III. okrivljenika.

Na opisani način okrivljenici su od nepoznatih osoba nabavili i potom preprodali najmanje 54 kilograma droge konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina. Prodajom sve navedene droge okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 700.000,00 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama.

Osim toga se optužnicom I. - III. okr. te VI. okr. tereti da su u razdoblju od 2023. do 11. ožujka 2026. u Vukovaru i Osijeku, u cilju da neistinito prikažu da novčana sredstva koja su stekli protuzakonitom nabavom i prodajom droge proizlaze iz zakonitog izvora, iznos od najmanje 156.100,00 eura uložili u gospodarske djelatnosti i kupnju pokretnina i nekretnina za privatne potrebe i potrebe poslovanja", priopćili su.