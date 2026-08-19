Hadjar zbog bizarne ozljede propušta VN Nizozemske, Red Bull u pomoć pozvao starog znanca

Svijet Formule 1 zatekla je vijest uoči povratka s ljetne stanke. Vozač Red Bull Racinga Isack Hadjar propustit će VN Nizozemske, a njegovo mjesto zauzet će Liam Lawson. To je pokrenulo i drugu promjenu, jer će Lawsonovo mjesto u momčadi VCARB popuniti Yuki Tsunoda.

Nesretan slučaj u teretani

Mladi francuski vozač zadobio je ozljedu zapešća tijekom treninga u teretani. Prema izvještajima nizozemskog De Telegraafa, ozljeda nije teže prirode i očekuje se Hadjarov povratak već na sljedećoj utrci u Monzi. Peh se dogodio u nezgodno vrijeme, točno na godišnjicu njegovog jedinog postolja u karijeri, ostvarenog upravo u Zandvoortu prošle sezone.

Filmski povratak za Lawsona

Za Liama Lawsona ovo je gotovo nevjerojatan scenarij. Novozelanđanin je svoj F1 debi imao na stazi Zandvoort 2023., kada je zamijenio Daniela Ricciarda koji je također slomio zapešće.

Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Tri godine kasnije, povijest se ponavlja. Ovo je velika prilika da popravi dojam nakon neuspješne dvije utrke za Red Bull početkom 2025., nakon čega je vraćen u juniorsku momčad.

Prilika i za Tsunodu

Lawsonovim prelaskom, vrata VCARB-a otvorila su se za Yukija Tsunodu. Japanac, koji je lani izgubio mjesto u Red Bullu upravo od Hadjara, sada dobiva neočekivanu priliku da se ponovno dokaže i podsjeti F1 momčadi na svoj talent u borbi za budućnost u ovom sportu.

Dok će Hadjar raditi na oporavku, vikend u Nizozemskoj donosi neočekivani test za Lawsona i Tsunodu, koji će u novim-starim ulogama pokušati iskoristiti pruženu šansu.