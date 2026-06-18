Panamci poslali upozorenje Hrvatskoj: 'Ne bojimo vas se, idemo po pobjedu!'

Iza Paname je bolan poraz u posljednjim trenucima utakmice protiv Gane, ali već razmišlja o sljedećem susretu s Hrvatskom koji predstavlja jednu od posljednjih prilika za ostvarenje povijesnog plasmana u drugi krug Svjetskog prvenstva.

Nogometaši srednjoameričke zemlje s 4 milijuna stanovnika su u srijedu u Torontu izgubili od Gane s 0-1, nakon pogotka Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade. U prvom poluvremenu imali su veći posjed lopte i više prilika od afričke reprezentacije, ali nisu uspjeli iskoristiti svoje šanse.

"Više nema vremena za žaljenje. Ovo je turnir s tri utakmice, a jedna je već iza nas. Ako želimo ostati u igri, moramo ostvariti dobar rezultat protiv Hrvatske", rekao je izbornik Paname, španjolsko-danski trener Thomas Christiansen.

Nakon prvog kola skupine L, Engleska i Gana imaju po tri boda, dok su Hrvatska i Panama bez bodova.

Panama je protiv Gane tražila pobjedu koja bi joj otvorila vrata drugog kruga, barem kroz plasman među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Sada će morati svladati Hrvatsku kako ne bi ovisila o posljednjem susretu protiv favorizirane Engleske, koja je natjecanje otvorila pobjedom od 4-2 nad Hrvatskom.

Hrvatska, predvođena kapetanom Lukom Modrićem, osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebro u Rusiji 2018. Poraz protiv Paname dodatno bi zakomplicirao njezine izglede za prolazak skupine.

"Momčad ima kvalitetu i sposobna je odigrati dobru utakmicu protiv Hrvatske. Svjesni smo njihove snage, ali nikada se nismo bojali nijednog protivnika pa nećemo ni Hrvatske", rekao je Christiansen.

Dodao je da Panama želi napustiti prvenstvo "na najbolji mogući način", pokazujući da je riječ o reprezentaciji koju je teško pobijediti.

Ovo je drugo Svjetsko prvenstvo za Panamu nakon nastupa u Rusiji 2018., kada je izgubila sve tri utakmice grupne faze protiv Belgije, Engleske i Tunisa.

Napadač Ismael Díaz izjavio je da reprezentacija pokazuje kako se može ravnopravno nositi s jakim suparnicima, zbog čega poraz od Gane još više boli.

"U nogometu nikada ne smijete otpisati nijednu momčad. Znamo koliko je Hrvatska jak protivnik, ali i mi smo gladni uspjeha i želimo ostvariti nešto veliko na ovom Svjetskom prvenstvu", rekao je napadač José Luis Rodríguez.

Upitan je nastup 27-godišnjeg veznjaka Adalberta Carrasquille, jednog od ključnih igrača Paname, koji je utakmicu protiv Gane pratio s klupe zbog ozljede mišića. Njegov eventualni izostanak bio bi značajan udarac za momčad jer ga smatraju glavnim organizatorom igre.

Zanimljivo je da je Carrasquilla, igrač meksičkog kluba Pumas, u više navrata isticao 40-godišnjeg Modrića kao svog nogometnog uzora.

"Sada moramo doći do rezultata pod svaku cijenu ako želimo razmišljati o prolasku skupine", zaključio je Rodríguez.