Barbarez smatra da je BiH bila bolja 60 minuta, Džeko nije štedio ekipu izjavama

U susretu 2. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 (0-0).

Prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2-0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3-0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti.

Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Kapetan Bosne i Hercegovine, Edin Džeko nije štedio svoju ekipu nakon utakmice.

"Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta. Primili smo golove naivno, ovo je takvo natjecanje da ne možeš podcijeniti nijednu loptu. Kod 1:0, kada smo dobili crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i misliti kako ne primiti još jedan gol, a naprijed pokušati jednu-dvije šanse iskoristiti", kazao je Edin nakon utakmice, očito nezadovoljan izbornikovom odlukom da se krene po gol.

O crvenom kartonu?

"Ne znam, nisam vidio. Crveni karton kao crveni karton, znači da je je zakasnio na loptu. To je jedan od razloga što smo primili četiri gola."

Bosni i Hercegovini slijedi ključna utakmice u trećem kolu protiv Katra.

"Svi danas igraju nogomet, neće biti lagana utakmica. Probat ćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol-razlika može odlučiti", završio je Džeko.

Izbornik Sergej Barbarez smatra da je njegova ekipa odigrala odličnih 60 minuta.

"Poraz je previsok u usporedbi s prikazanom igrom, a isključenje Tarika Muhamerovića bio je ključni trenutak utakmice. Kada imate manje igrača, morate neke stvari bolje kontrolirati i iskoristiti svoje šanse. Odigrali smo vrhunskih 60 minuta, bili smo puno bolji od protivnika, a onda je došla pogreška, nismo očistili loptu i uslijedio je crveni karton. Zbog pogreške kod prvog gola i crvenog kartona izgubili smo kontrolu u veznom redu i više nismo imali kontakt s protivnikom. Švicarska ima vrhunske igrače i to su znali iskoristiti. Katar nam je zadnji vlak, pokušat ćemo se pripremiti za tu utakmicu i pobijediti“.