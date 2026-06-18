Dalić nakon teškog poraza u Dallasu: 'Moramo zaboraviti ono što je bilo i okrenuti se Panami'

Dan nakon poraza Hrvatske od Engleske 4:2 na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu, izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj je analizirao utakmicu i najavio nastavak turnira. Engleska je slavila golovima Harryja Kanea (12’ – 11 m, 42’), Judea Bellinghama (47’) i Marcusa Rashforda (85’), dok su za Hrvatsku pogađali Martin Baturina (36’) i Petar Musa (45+5’).

Komentar utakmice protiv Engleske

„Izgubili smo od boljeg protivnika. U prvom dijelu smo se dvaput vratili iz minusa, što je dobro, ali nažalost u nastavku smo odmah primili gol i taj treći gol nas je dotukao. Više nismo uspijevali ništa. Livaković nas je spašavao. Znali smo sve što će se dogoditi, radili smo na tome. Ne sjećam se da smo imali toliko visokih igrača, ali nikad u mom mandatu nismo ovako loše branili prekide.“

„U prvom dijelu nam nisu puno napravili u igri, osim par situacija Maduekea. Sve je došlo iz prekida. Od osam kornera, imali su šest stopostotnih šansi. Unatoč videima i ukazivanju na njihove kornere i prekide. Pokušali smo i s promjenom sustava, ali teško se vraćati toliko puta. Izgubili smo od bržeg, agresivnijeg i boljeg protivnika.“

„Nedostajalo je fokusa, agresivnosti i koncentracije, ali nećemo prestati vjerovati u to što radimo. Moramo zaboraviti ono što je bilo i okrenuti se Panami.“

Je li problem kada se Modrić izolira?

„Bili smo dobri i postigli dva fantastična pogotka, a Luka je u svemu tome sudjelovao. Poslije nam je nedostajalo snage. Točno je da nismo bili na visokoj razini i da smo ostavljali previše prostora. Nije problem bio samo u Luki, nego se nitko od nas nije najbolje snašao. Htjeli smo ga rasteretiti, ali Englezi su bili rastrčani i moćni. Vrlo smo loše ušli u drugo poluvrijeme. Protiv Brazila primili smo pogodak u nadoknadi, a protiv Kolumbije na početku. U takvim se situacijama teško vraćati u utakmicu. Naravno da nam je poraz teško pao, ali sada je iza nas.“

Hoće li se Hrvatska vratiti na četvorku u obrani?

„Planirali smo ovako igrati protiv Engleske. Morali smo biti kvalitetniji i bolji u obrani, a primili smo četiri pogotka pa je sve palo u vodu. Protiv ovako kvalitetnog protivnika ne možeš očekivati bolji rezultat kada mu pokloniš tri pogotka. Problem nije u sustavu. Gol se mora braniti životom, kao što je Kane to napravio na kraju utakmice.“

„Najavio sam da ćemo se vratiti našem sustavu. Sada neću kalkulirati. Sve što smo Hrvatska i ja napravili tijekom mojega mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1. U kvalifikacijama nismo igrali s trojicom u obrani, osim protiv Farskih Otoka, kada je došao Vušković.“

„Tek smo njegovim dolaskom počeli tako igrati, ali ponovno ističem da nije kriv sustav, nego tri poklonjena pogotka. Bellingham je kod svojega pogotka krenuo sa sredine terena i stigao do gola, a da ga nitko nije ni dotaknuo. To je dekoncentracija.“

Mnogo golova i iznenađenja na SP-u?

„Ima dosta čudnih rezultata. Favoriti nisu ostvarili mnogo pobjeda, primjerice Španjolska, Nizozemska i Portugal. Igra možda ovisi i o vremenskim uvjetima, ali tek je početak i prvo kolo. Neke su momčadi postigle mnogo pogodaka, a bilo je i utakmica s velikom razlikom. Nisu sve reprezentacije ravnopravne i tu se vidi razlika u kvaliteti.“