Od Prijedora i Bugojna do Kalifornije! Pogledajte kakvu podršku imaju Zmajevi u Americi

Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske večeras na velebnom SoFi stadionu u Los Angelesu igraju jednu od najvažnijih utakmica drugog kola skupine B Svjetskog prvenstva. Nakon što su obje reprezentacije u prvom nastupu osvojile po bod, večerašnji dvoboj mogao bi imati ključan utjecaj na rasplet skupine.

U skupini u kojoj su sve četiri reprezentacije bodovno izjednačene, svaki bod ima ogromnu vrijednost. Pobjednik susreta napravit će veliki korak prema osmini finala, dok bi poražena momčad prolaz dalje mogla tražiti tek u posljednjem kolu.

Bosna i Hercegovina u Los Angelesu ima gotovo domaćinsku atmosferu. Ulice grada tijekom dana preplavili su navijači u plavo-žutim bojama, a najvatreniji među njima, članovi skupine "BH Fanaticosi", organizirali su veliki korteo prema stadionu i stvorili sjajnu uvertiru za utakmicu.

Očekuje se između 65 i 70 tisuća gledatelja na tribinama SoFi stadiona, čiji je kapacitet za Svjetsko prvenstvo nešto veći od 70 tisuća mjesta. Velik broj navijača Bosne i Hercegovine pruža dodatnu podršku izabranicima Sergeja Barbareza u pokušaju da sruše favoriziranu Švicarsku.

Atmosfera u Los Angelesu uoči velikog dvoboja Bosne i Hercegovine i Švicarske dosegla je vrhunac. Kao što se može vidjeti u galeriji, navijači su u Kaliforniju pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz brojnih zemalja svijeta. Među njima su i skupine navijača iz Prijedora i Bugojna, koje su prevalile tisuće kilometara kako bi pružile podršku Zmajevima u jednoj od najvažnijih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva.

Plavo-žute boje preplavile su tribine i ulice oko stadiona, potvrdivši još jednom koliko snažnu podršku reprezentacija Bosne i Hercegovine ima gdje god igrala.

Nakon prvih 45 minuta mreže u Los Angelesu miruju, no Švicarska je ostavila nešto bolji dojam i stvorila više opasnih situacija pred vratima Nikole Vasilja.

Već u šestoj minuti Švicarci su zagospodarili posjedom i pritiskom, a najviše problema obrani BiH stvarao je Dan Ndoye. Napadač Švicarske imao je dvije vrlo dobre prilike u uvodnom dijelu susreta. Prvo je u 10. minuti ostao sam pred vratima, no njegov udarac otišao je pokraj gola, dok je tri minute kasnije pokušao petom iz neposredne blizine, ali nije uspio zahvatiti loptu.

Bosna i Hercegovina najveće probleme sama si je stvorila u 20. minuti kada je Alajbegović pogriješio u dodavanju, no Ndoye nije uspio kazniti poklon i rezultat je ostao nepromijenjen.

S druge strane, Zmajevi su najbolju priliku imali u 31. minuti. Edin Džeko precizno je ubacio prema Alajbegoviću, ali veznjak BiH nije uspio kvalitetno zahvatiti loptu. U završnici poluvremena Bosanci su podigli ritam, a Džeko i Kolašinac sudjelovali su u nekoliko obećavajućih akcija koje je švicarska obrana ipak uspjela zaustaviti.

Švicarska je imala nešto veću inicijativu i kontrolu igre, no obrana Bosne i Hercegovine zasad djeluje organizirano i sigurno, zbog čega se na odmor odlazi s početnih 0:0 i potpuno otvorenim nastavkom susreta.