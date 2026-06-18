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Los Angeles u plavo-žuto-bijelom! Navijači BiH napravili spektakl pred duel sa Švicarskom

Los Angeles u plavo-žuto-bijelom! Navijači BiH napravili spektakl pred duel sa Švicarskom
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Foto: ETIENNE LAURENT/AFP/Profimedia

Iako je u Kaliforniji još uvijek jutro, to nije spriječilo tisuće navijača da se okupe na nekoliko ključnih lokacija u gradu

18.6.2026.
20:13
Sportski.net
ETIENNE LAURENT/AFP/Profimedia
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Uoči drugog kola Svjetskog prvenstva i utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, ulice Los Angelesa obojene su u plavo-žute boje. Već od ranih jutarnjih sati formiraju se velike kolone navijača koji kreću prema stadionu, a atmosfera se već sada opisuje kao nezaboravna.

Iako je u Kaliforniji još uvijek jutro, to nije spriječilo tisuće navijača da se okupe na nekoliko ključnih lokacija u gradu i pokrenu masovni korteo prema SoFi stadionu u Inglewoodu.

U središtu navijačkog spektakla ponovno su BH Fanaticosi, koji predvode pjesmu, bubnjeve i navijanje, stvarajući atmosferu koja odjekuje američkim ulicama.

Njihovo prisustvo dodatno je podiglo energiju među navijačima, a korteo se uz pjesmu i zastave polako kreće prema stadionu koji će večeras ugostiti važan dvoboj.

SoFi stadion, jedno od najmodernijih sportskih zdanja na svijetu s kapacitetom većim od 70.000 mjesta, spreman je za još jednu veliku utakmicu. Prema prizorima iz grada, očekuje se snažna podrška BiH i tribine u plavo-žutim tonovima.

Obje reprezentacije u susret ulaze s istim učinkom iz prvog kola, remijem 1:1, što ovaj duel čini ključnim u borbi za prolazak skupine.

Pobjednik večerašnjeg susreta napravit će veliki korak prema nokaut fazi, dok bi poraženi mogao ući u ozbiljne probleme u nastavku natjecanja.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaNavijači
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