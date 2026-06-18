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PRAVA LJEPOTICA /

Sjećate li se Antonele iz 'Gospodina Savršenog'? Ima nove fotografije i izgleda predivno

Sjećate li se Antonele iz 'Gospodina Savršenog'? Ima nove fotografije i izgleda predivno
Foto: RTL
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Antonela Jukičić (28), kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, prve ljetne dane provodi u rodnom Slavonskom Brodu. Sudeći prema fotografijama koje dijeli, povratak kući itekako joj godi, a mnogi će se složiti da izgleda bolje i zadovoljnije nego ikad. Proteklog vikenda odazvala se pozivu Brodsko-posavske županije na 62. Brodsko kolo, jednu od najstarijih i najpoznatijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Društvo su joj pravila brojna poznata lica, među kojima su bile Stela Rade, Isabella Rakonić, Sandra Petrač, Ratko Martinović te RTL-ova producentica i također Brođanka Ivana Šimac, prenosi RTL.hr.

Kako su se proveli i kakva je atmosfera vladala na manifestaciji, pogledajte u fotogaleriji.

18.6.2026.
18:32
Hot.hr
RTL
AntonelaGospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026
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