Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda omiljena genijalka s malih ekrana

Holivudska glumica i doktorica neuroznanosti Mayim Bialik danas slavi okrugli 50. rođendan. Riječ je o jednoj od najneobičnijih zvijezda TV scene koju je svijet upoznao kao Amy Farrah Fowler iz hit serije Teorija velikog praska. Međutim, njezina karijera počela je mnogo ranije, u kultnoj tinejdžerskoj seriji Blossom.

Nakon uspješnog početka, Mayim je iznenadila mnoge povukavši se iz glume kako bi doktorirala neuroznanost na UCLA-u. Tek godinama kasnije vratila se pred kamere, gdje je ponovno stekla slavu i niz nominacija za Emmy.

Osim glume, bavi se pisanjem, aktivizmom i zagovaranjem mentalnog zdravlja. Oduvijek ističe da više voli jednostavan život – daleko od glamura – te se posvećuje odgoju svoje dvojice sinova i projektima koji joj donose autentično zadovoljstvo, a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.