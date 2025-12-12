FREEMAIL
KAKVA TRANSFORMACIJA /

Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda omiljena genijalka s malih ekrana

Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda omiljena genijalka s malih ekrana
Foto: Touchstone Television Collection/everett/profimedia
Mayim Bialik (50) jedna je od najneobičnijih i najzanimljivijih figura u svijetu američke televizije – glumica, doktorica neuroznanosti, autorica i jedna od najprepoznatljivijih lica iz hit serije The Big Bang Theory.
Holivudska glumica i doktorica neuroznanosti Mayim Bialik danas slavi okrugli 50. rođendan. Riječ je o jednoj od najneobičnijih zvijezda TV scene koju je svijet upoznao kao Amy Farrah Fowler iz hit serije Teorija velikog praska. Međutim, njezina karijera počela je mnogo ranije, u kultnoj tinejdžerskoj seriji Blossom.

Nakon uspješnog početka, Mayim je iznenadila mnoge povukavši se iz glume kako bi doktorirala neuroznanost na UCLA-u. Tek godinama kasnije vratila se pred kamere, gdje je ponovno stekla slavu i niz nominacija za Emmy.

Osim glume, bavi se pisanjem, aktivizmom i zagovaranjem mentalnog zdravlja. Oduvijek ističe da više voli jednostavan život – daleko od glamura – te se posvećuje odgoju svoje dvojice sinova i projektima koji joj donose autentično zadovoljstvo, a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji. 

12.12.2025.
6:53
Hot.hr
Cbs Collection/everett/profimedia
Mayim Bialik
Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda omiljena genijalka s malih ekrana