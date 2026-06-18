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Udala se za anime lika: S njom je organizirala vjenčanje iz snova i potrošila tisuće eura

Udala se za anime lika: S njom je organizirala vjenčanje iz snova i potrošila tisuće eura
Foto: Profimedia
Dok većina ljudi razmišlja gdje i kako pronaći ljubav svog života, šarmantna djevojka Lucie Nanami (24) iz Francuske pronašla ju je iznenađujuće – na televizijskom ekranu. No mlada žena nije ostala samo na zaljubljenom gledanju serije. Lucie se čak udala za lik Mami iz popularne serije Rent-a-Girlfriend.
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Francuskinja Lucie Nanami (24) postala je viralna nakon što je “udala” za lik Mami iz anime serije Rent-a-Girlfriend. Sve je počelo tijekom njezina boravka u Japanu, gdje se zaljubila u anime i japansku kulturu te posebno u taj lik.

Iako je Mami u seriji prikazana kao negativka, Lucie kaže da ju je privuklo njezino samopouzdanje i karakter. S vremenom je njezina fascinacija prerasla u opsesiju pa je počela kupovati figurice i suvenire, potrošivši oko 2.000 dolara.

Navodi da je lik Mami bio prisutan u njezinoj svakodnevici, od kuće do putovanja, te da je osjećala snažnu emocionalnu povezanost. Za svoj 21. rođendan organizirala je zaruke, a 2025. i simbolično vjenčanje u Tokiju.

Na ceremoniji su sudjelovali ona i plišana verzija lika Mami, obučene u vjenčanice, uz zavjete i online prijenos za prijatelje i obitelj putem Zooma. Video vjenčanja postao je viralan i prikupio milijune pregleda.

18.6.2026.
16:54
Webcafe.hr
Profimedia
AnimeVjenčanjeLjubavLutka
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