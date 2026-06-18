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VATRENI U BUDUĆNOSTI /

ChatGPT je naše reprezentativce odveo na Svjetsko prvenstvo 2050.: Izgledaju nevjerojatno

ChatGPT je naše reprezentativce odveo na Svjetsko prvenstvo 2050.: Izgledaju nevjerojatno
Foto: ChatGPT
U srijedu je Hrvatska odigrala svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. protiv Engleske. Nažalost, susret je završio pobjedom Engleske 4:2, no unatoč porazu, Vatreni su pokazali borbenost i trenutke dobre igre koji ostavljaju optimizam za nastavak turnira. Budući da je riječ o prvoj utakmici, još uvijek postoji dovoljno prostora za napredak i povratak u borbu za plasman. Ipak, u ovom slučaju riječ je o kreativnim AI generiranim prikazima igrača, pa se može pogledati i šira, zamišljena perspektiva budućnosti hrvatske reprezentacije. Kako bi Vatreni mogli izgledati u 2050. godini i dalje – odnosno u budućim generacijama prikazanim kroz umjetnu inteligenciju, zanimljivo je zamisliti razvoj nogometa, fizičke promjene igrača te potpuno nove stilove igre.
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Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi u punom je jeku, a hrvatska nogometna reprezentacija i ovoga je puta u natjecanje ušla s jasnim ambicijama i prepoznatljivim borbenim duhom. Iako je dvoboj protiv Engleske završio porazom, Vatreni su još jednom pokazali karakter, kvalitetu i igru zbog koje ih nogometni svijet već godinama s respektom prati.

Unatoč rezultatu, dojam koji ostavljaju na terenu i dalje je snažan, a optimizam među navijačima ne jenjava. Upravo zato postavlja se zanimljivo pitanje - kako bi ova generacija Vatrenih izgledala da ih zamislimo u jednom sasvim drugačijem, futurističkom scenariju? Odlučili smo to provjeriti uz pomoć umjetne inteligencije i “odvesti” ih u 2050. godinu kroz viziju ChatGPT-a.

18.6.2026.
9:19
Webcafe.hr
ChatGPT
ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U NogometuChatgptHrvatska
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