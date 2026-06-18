ChatGPT je naše reprezentativce odveo na Svjetsko prvenstvo 2050.: Izgledaju nevjerojatno

Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi u punom je jeku, a hrvatska nogometna reprezentacija i ovoga je puta u natjecanje ušla s jasnim ambicijama i prepoznatljivim borbenim duhom. Iako je dvoboj protiv Engleske završio porazom, Vatreni su još jednom pokazali karakter, kvalitetu i igru zbog koje ih nogometni svijet već godinama s respektom prati.

Unatoč rezultatu, dojam koji ostavljaju na terenu i dalje je snažan, a optimizam među navijačima ne jenjava. Upravo zato postavlja se zanimljivo pitanje - kako bi ova generacija Vatrenih izgledala da ih zamislimo u jednom sasvim drugačijem, futurističkom scenariju? Odlučili smo to provjeriti uz pomoć umjetne inteligencije i “odvesti” ih u 2050. godinu kroz viziju ChatGPT-a.