Začeta na stubištu slavnog restorana: Ovako danas izgleda 'tajna' kći teniske legende

Anna Ermakova (26) danas je uspješna manekenka i televizijska zvijezda, no svjetsku je pozornost privukla još prije rođenja. Kći teniske legende Borisa Beckera (58) začeta je tijekom kratke afere koja je krajem 90-ih šokirala javnost i dovela do jednog od najpoznatijih skandala u svijetu sporta. Od osporavanja očinstva i DNK testova do današnjeg bliskijeg odnosa s ocem, život Anne Ermakove godinama je punio naslovnice. Pogledajte kako danas izgleda žena čije je rođenje nekoć bilo tema broj jedan svjetskih medija.