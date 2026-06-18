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NAJPOZNATIJA 'AFERA' BEBA /

Začeta na stubištu slavnog restorana: Ovako danas izgleda 'tajna' kći teniske legende

Začeta na stubištu slavnog restorana: Ovako danas izgleda 'tajna' kći teniske legende
Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia
Kada se spomene ime Anne Ermakove (26), mnogi najprije pomisle na njezinu upečatljivu crvenu kosu, uspješnu manekensku karijeru i pobjedu u njemačkom showu "Let's Dance". No priča o kćeri teniske legende Borisa Beckera (58) godinama je bila poznatija po skandalu koji je obilježio njezino rođenje nego po njezinim vlastitim uspjesima.
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Anna Ermakova (26) danas je uspješna manekenka i televizijska zvijezda, no svjetsku je pozornost privukla još prije rođenja. Kći teniske legende Borisa Beckera (58) začeta je tijekom kratke afere koja je krajem 90-ih šokirala javnost i dovela do jednog od najpoznatijih skandala u svijetu sporta. Od osporavanja očinstva i DNK testova do današnjeg bliskijeg odnosa s ocem, život Anne Ermakove godinama je punio naslovnice. Pogledajte kako danas izgleda žena čije je rođenje nekoć bilo tema broj jedan svjetskih medija.

18.6.2026.
6:16
Hot.hr
AEDT/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Boris BeckerIzvanbračno DijeteSkandal
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