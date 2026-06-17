Slano Film Days startao u velikom stilu: Na festival doputovale obožavane filmske zvijezde

Započeo je Slano Film Days - događaj koji okuplja autore, glumce i filmske profesionalce iz regije i svijeta. Festival se održava u opuštenoj atmosferi i temelji se na razgovorima, radionicama, projekcijama i neformalnim susretima koji potiču razmjenu iskustava i razvoj novih filmskih projekata.

Ovaj festival održava se od 16. do 20. lipnja 2026. godine u Slanom, a večernje projekcije na otvorenom odvijaju se u ljetnom kinu Villa Riva. Ovogodišnje, treće izdanje otvoreno je projekcijom filma Hladni rat redatelja Pawela Pawlikowskog.

Među gostima koji su stigli u Slano su irski glumac Liam Cunningham, poznat po ulozi u seriji Igra prijestolja, te američki glumačko-autorski par Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard, koji sudjeluju u programu festivala i predstavljaju svoje nove projekte. Uz njih su pristigla i domaća imena, poput glumice iz serije Divlje pčele Ane Marije Veselčić, glumačke ekipe hit filma Svadba te brojni drugi uzvanici.