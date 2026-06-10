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Drugo lice Kate iz 'Divljih pčela': Ana Mariju Veselčić svi obožavaju i kad se ugase kamere

Drugo lice Kate iz 'Divljih pčela': Ana Mariju Veselčić svi obožavaju i kad se ugase kamere
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Glumica Ana Marija Veselčić, koju su obožavatelji RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' gledali u ulozi najstarije sestre Runje, osvojila je publiku snažnom interpretacijom, emocijama i upečatljivom pojavom na malim ekranima.

Dok u seriji utjelovljuje odlučnu i hrabru Katarinu Runje, ženu koja se bori za svoju obitelj u surovom svijetu Dalmatinske zagore, Ana Marija jednaku pažnju privlači i izvan seta. 

Publika je navikla gledati u kostimima koji vjerno dočaravaju pedesete godine prošlog stoljeća, a kako izgleda kada zamijeni Katarinine kostime glamuroznim modnim kombinacijama ili jednostavnim svakodnevnim stajlingom, pogledajte u našoj galeriji.

10.6.2026.
11:00
Hot.hr
Pixsell/Profimedai
Ana Marija VeselčićDivlje PčeleGlumica
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