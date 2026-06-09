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ELEGANTNA SANJA /

Zoran Milanović izveo suprugu na izložbu: Prva dama u bezvremenskoj kombinaciji plijenila poglede

Zoran Milanović izveo suprugu na izložbu: Prva dama u bezvremenskoj kombinaciji plijenila poglede
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović posjetili su izložbu Ljube Ivančića „Prah ili mirabile visu“, jednu od značajnijih kulturnih događanja ovoga ljeta. U galeriju su stigli u elegantnim, nenametljivo svečanim izdanjima, a posebno je pažnju privukla prva dama u profinjenoj crno-bijeloj kombinaciji koja se savršeno uklopila u galerijski ambijent. Tijekom obilaska s velikim su zanimanjem razgledavali izložene radove te razgovarali s domaćinima i poznavateljima umjetnosti. 

Kako je izgledao njihov posjet izložbi, pogledajte u galeriji

9.6.2026.
21:19
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Sanja Musić MilanovićZoran MilanovićIzložba
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