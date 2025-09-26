Imao odnose s muškarcima, probleme s narkoticima i depresijom: Najkontroverznija izdanja Charlieja Sheena

Nedavno je Charlie Sheen (60) dao veliki intervju za australski 60 Minutes, gdje je otvoreno progovorio o nekoliko tema koje su šokirale mnoge. U spomenutom intervjuu, koji je postao viralan, Sheen je iznio detalje iz svog života, koji nisu bili poznati široj javnosti. Na pitanje o svojoj seksualnosti, Sheen je priznao da je imao odnose s muškarcima. Također, Sheen nije propustio spomenuti svoju borbu s ovisnošću o drogama, koja je često bila medijski eksponirana.

