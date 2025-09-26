Fotografije govore sve: Plenković je baš drastično smršavio, a nama je otkrio kako

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

Iako ne želi govoriti koliko je točno kilograma izgubio, Plenković priznaje da je promjena načina života bila nužna nakon zahvata na srcu kojem je bio podvrgnut u ožujku. Liječnici su mu preporučili novu prehranu i gubitak kilograma.

Jedino je nama otkrio čega više nema na njegovom meniju.

"Nema neke velike mudrosti, ne jedem ugljikohidrate, točnije, tjesteninu, rižu, kruh, krumpir, apsolutno ništa slatko nije na mom meniju, a ne konzumiram ni alkohol", objasnio nam je premijer. Također, otkrio je da nije tražio pomoć fitness trenera, već se počeo više kretati.

"Puno više hodam", rekao nam je Plenković u srpnju. Rezultati su više nego vidljivi.

